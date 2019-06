HUS avaa sydänpoliklinikan Postitaloon

Lisääntyneen kysynnän vuoksi HUS Sydän- ja keuhkokeskus avaa ensi vuoden alussa sydänpoliklinikan Postitaloon Helsingin keskustaan. Uuden toiminnan myötä potilaat saavat vastaanottoaikoja aikaisempaa nopeammin.

Kardiologian vastaanotot tulevat sijoittumaan kiinteistön 1. kerrokseen Elielinaukion puoleiseen siipeen entisiin kirjaston tiloihin.

Postitalon sydänpoliklinikalle voidaan lähettää polikliinista kardiologin arviota tarvitsevia sydänpotilaita ja poliklinikka palvelee kaikkia HUSin potilaita. Keskeisen sijainnin vuoksi poliklinikalle on helppo tulla julkisilla kulkuvälineillä tai omalla autolla.

- Muun muassa potilaiden sydämen läppäarvioinnit, ensivaiheen sydämen vajaatoimintapotilaiden käynnit sekä rytmihäiriöselvitykset ovat palveluita, joita Postitalossa tullaan tarjoamaan. Osa käynneistä on konsultaatiotyyppisiä, jolloin potilaat käyvät poliklinikalla vain kerran asiantuntijan arviossa, kardiologian ylilääkäri Jyri Lommi kertoo.



Postitalossa on käytettävissä seitsemän vastaanottohuonetta ja kaksi monitoimihuonetta, jotka soveltuvat rasitus-EKG -tutkimuksille, tahdistinmittauksille ja värikäyrätutkimuksille.

- Postitalon sydänpoliklinikka lisää HUSin kapasiteettia ja voimme tämän uuden toiminnan myötä tarjota vastaanottoajan ilman viiveitä. Hyvä yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa on meille tärkeä asia, ylilääkäri Mika Laine sanoo.



Tilojen suunnittelu on alkanut alkukesällä 2018. Tällä hetkellä kiinteistössä on käynnistynyt tilojen remontointi poliklinikkatoimintaan soveltuvaksi. Tilat valmistuvat marras-joulukuun 2019 aikana ja toiminta alkaa vuoden 2020 alussa. Samaan tilaan muuttaa myös ortopedian poliklinikkatoimintaa. Postitalossa toimii lisäksi HUS Kuvantamisen yksikkö.