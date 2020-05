HUS avaa synnyttäjien tukihenkilöille pääsyn Perhepesähotelliin

HUS on mukana kansainvälisessä yhteistyöprojektissa elinsiirtojen lääkekehityksen parantamiseksi 29.5.2020 10:54:08 EEST | Tiedote

HUS Vatsakeskuksen Elinsiirto- ja maksakirurgian yksikkö on mukana yhdysvaltalaisessa lääkekehityshankkeessa. Tutkimuksen tavoite on nopeuttaa munuaisensiirtolääkkeiden lääkekehitystä tulevaisuudessa. Uusia hyljinnänestolääkkeitä on tullut markkinoille viimeksi 2000-luvun alussa. Tutkimuksessa on mukana suomalaista ainestoa.