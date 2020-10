HUS Diagnostikcentrum tar över ansvaret för nätverket av coronavirusprovtagningsställen i Nyland

Nu kan du boka en tid till coronavirustest även för barn via Coronaguiden 16.10.2020 14:43:01 EEST | Tiedote

Sedan början av september har det varit möjligt för invånarna inom Nyland att boka en tid till coronavirustest för sig själva via Coronaguiden. Nu har det gjorts ett tillägg i Coronaguiden som även möjliggör tidsbokning för en annan person. En förälder kan boka en tid för sitt barn som är under 16 år som står under vårdnad.