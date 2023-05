HUS kehittää psykoterapiakoulutusta paremmin julkisen sektorin tarpeita vastaavaksi

HUSin järjestämä psykoterapiakoulutus on tärkeä uusi avaus suomalaisessa psykoterapeuttikoulutuskentässä ja koko psykoterapiajärjestelmän uudistamisessa. ”Kouluttamalla monimuotoista osaamista terapiajärjestelmän kaikille tasoille, voimme päästä lähemmäksi sitä tavoitetta, että vaikuttaviin psykososiaalisiin hoitoihin pääsisivät Suomessa kaikki niitä tarvitsevat”, toteaa ylilääkäri Suoma Saarni HUSin Psykiatriasta koulutuksen tavoitteista. Koulutuksen myötä psykoterapeuttista hoitoa pystytään jatkossa tarjoamaan aiempaa paremmin myös julkisen terveydenhuollon ja psykiatrian piirissä.

HUSin toteuttamassa koulutuksessa aloittaa ensi syksynä 24 psykiatrisen erikoissairaanhoidon työntekijää. Koulutukseen liittyvät seminaaripäivät ja työnohjaus toteutuvat työajalla ja opintoihin liittyvät koulutuspotilaiden hoidot toteutetaan osana julkisen terveydenhuollon toimintaa. Koulutus on koulutettaville pääosin maksuton.

Koulutusmallia on mahdollista laajentaa muuallekin

Koulutuksessa hyödynnetään laajasti modernin verkkopedagogiikan keinoja, jotta oppiminen on aikataulullisesti joustavaa. HUS on tuottanut koulutuksen rakenteen ja verkkomateriaalit sellaiseen muotoon, että niiden pohjalta vastaava koulutus on jatkossa toteutettavissa myös muissa organisaatioissa tai yliopistoissa. Koulutus hyödyntää Terapiat etulinjaan -toimintamallissa rakennettua kansallista, laajamittaisessa käytössä olevaa terapiakoulutusalustaa. ”Tavoitteenamme on rakentaa psykoterapiakoulutukseen kaksitasoinen jatkumo niin, että suositun etulinjan kognitiivisen lyhytterapiakoulutuksen käyneet voisivat myöhemmin jatkaa opintojaan psykoterapeuteiksi”, toteaa Saarni.

Nykyjärjestelmässä psykoterapeuttikoulutukset ovat olleet pääasiassa yliopiston ulkopuolisten koulutustahojen järjestämiä. Sieltä koulutettavat ovat päätyneet usein yksityispuolella toimiviksi psykoterapeuteiksi. Vaikeammista oirekuvista kärsivät tai esimerkiksi moniammatillista ja työryhmäpohjaista työskentelytapaa tarvitsevat potilaat jäävät nykyisin usein katveeseen hoitojärjestelmässä. HUSin järjestämä psykoterapeuttikoulutus rakentaa samalla uusia toimintakäytänteitä erikoissairaanhoidon ja hyvinvointialueiden omien mielenterveyspalveluiden välille.