HUS kilpailutti tutkimuskäsineet yhteistyössä Finnwatchin kanssa

Vastuullisuus nostettiin tärkeäksi kriteeriksi, kun HUS kilpailutti tutkimuskäsineiden hankinnan tänä vuonna. Finnwatchin kanssa laadittujen sosiaalisen vastuun kriteerien ansiosta HUSissa käytettävät tutkimuskäsineet ovat vastuullisuusvalvonnan piirissä. Ympäristövastuu huomioitiin materiaalivalinnassa; PVC-muovia sisältävät, eniten ympäristöä kuormittavat vinyylikäsineet jätettiin pois hankinnasta.

HUS kilpailutti tänä vuonna tutkimuskäsineet omiin tarpeisiinsa sekä lisäksi HUSin jäsenkuntien ja erityisvastuualueensa puolesta. Erityisvastuualueeseen kuuluvat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut -kuntayhtymä Kymsote sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

Kyseessä on mittava hankinta, jonka arvo on noin 3,4 miljoonaa euroa vuodessa. HUSin sopimusalueella hankitaan vuosittain yli miljoona käsinerasiaa.

Sosiaalisen vastuun kriteereillä varmistetaan ihmisoikeuksia kunnioittavat työolot

Yhteistyökumppanina kilpailutuksen valmistelussa toimi yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch, jonka avulla HUS laati tutkimuskäsineitä koskevat sosiaalisen vastuun kriteerit.

”Käsineet tuotetaan yleensä riskimaissa, joissa ongelmiksi voivat nousta kohtuuttomat työajat, ulkomaisten työntekijöiden rekrytointimaksut tai riittämättömät työturvallisuustoimet. Yksi vastuullisuustyömme painopisteistä onkin varmistaa, että tuotteiden valmistusolosuhteet ovat ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia kunnioittavat”, kertoo hankintapäällikkö Suvi Seppälä HUS Logistiikasta.

Uuden sopimuskauden käsineiden tuli olla tuotettu kolmannen osapuolen sosiaalisen vastuun kriteerein auditoimissa tuotantolaitoksissa – tällä varmistettiin tuotantolaitosten sitoutuminen työntekijöiden oikeuksiin.

Finnwatchin kanssa laadittiin tutkimuskäsineiden hankintasopimuksen liitteeksi Code of Conduct eli eettinen ohjeistus, joka on myös osoitus toimittajien suuntaan, että HUS on sitoutunut edistämään vastuullisuutta hankinnoissaan.

Vinyyli jäi kilpailutuksen ulkopuolelle

Ympäristövastuu huomioitiin käsineiden materiaaleissa, joista PVC-muovista valmistettu vinyyli on ympäristöä kuormittavin. HUSin tuoreen ympäristöohjelman mukaan PVC:tä sisältävät tuotteet tullaan korvaamaan vuoteen 2020 mennessä PVC-vapailla tuotteilla, ja sen vuoksi vinyylikäsineitä ei otettu mukaan hankintaan.

PVC on haitallinen yhdiste, sillä palaessa siitä vapautuu myrkkyjä. Näin ollen PVC:stä valmistettuja vinyylikäsineitä ei voida hävittää energiajätteen mukana, ja oikeanlainen hävitys on ongelmallista sairaaloissa.

Vinyylikäsineiden sijaan käytetään nitriilikäsineitä, jotka ovat sekä PVC-vapaita että suojaavuudeltaan parempia sosiaali- ja terveydenhoidon työtehtäviin.

HUS vastuullisten sairaalahankintojen suunnannäyttäjänä

Vastuullisuus on tärkeä osa HUSin kaikkia hankintoja. HUSin aloitteesta on perustettu Suomen sairaanhoitopiirien yhteinen työryhmä, jonka tuotoksena valmistuu loppuvuodesta opas sairaanhoitopiirien vastuullisiin hankintoihin.

Lisäksi HUSin yhteishankintayksikkö HUS Logistiikka on tänä syksynä allekirjoittanut pohjoismaisen yhteistyösopimuksen liittyen julkisten hankintojen sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen. Muina sopijapuolina ovat Hållbar Upphandling, joka edistää julkisten hankintojen vastuullisuustyötä Ruotsissa, ja Sykehusinnkjøp, joka tekee terveydenhuoltoalan hankintoja Norjassa.

Finnwatchin ja HUSin yhteistyö jatkuu instrumenttien hankinnassa tänä syksynä.

Tutkimuskäsineiden hankintaprosessi on vielä lopullisten sopimusten osalta kesken, mutta kilpailutuksella arvioidaan saavutettavan myös taloudellisia säästöjä noin viisi prosenttia eli yli 170 000 euroa vuodessa.