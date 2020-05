HUS on mukana kansainvälisessä yhteistyöprojektissa elinsiirtojen lääkekehityksen parantamiseksi

Jaa

HUS Vatsakeskuksen Elinsiirto- ja maksakirurgian yksikkö on mukana yhdysvaltalaisessa lääkekehityshankkeessa. Tutkimuksen tavoite on nopeuttaa munuaisensiirtolääkkeiden lääkekehitystä tulevaisuudessa. Uusia hyljinnänestolääkkeitä on tullut markkinoille viimeksi 2000-luvun alussa. Tutkimuksessa on mukana suomalaista ainestoa.

Vaikka munuaisensiirtojen tulokset ovat parantuneet, Suomessa vain alle 70 % munuaissiirteistä toimii 10 vuoden kuluttua siirroista. Suurimpia esteitä uusien lääkkeiden kehitykselle on ollut viranomaisten lääketutkimuksille asettamat rajoitukset. Lääketutkimusten pitkä kesto ja korkeat kustannukset ovat rajoittaneet lääkeyhtiöiden intoa kehittää uusia lääkkeitä elinsiirtoihin.



Hankkeessa on kehitetty iBox-työkalu, joka on munuaistoimintaa, immunologisia tutkimuksia ja munuaisbiopsialöydöksiä hyödyntämällä kehitetty riskilaskuri. Laskurin avulla voidaan arvioida munuaissiirteen menetyksen riskiä jopa seitsemän vuoden päähän. Laskuri on toteutuessaan ensimmäinen elinsiirtoihin kehitettävä riskilaskuri, jolla on viranomaisten lupa lääketutkimuksiin ja se tulee olemaan avoimesti saatavilla kaikille lääketutkimuksille. Laskurin avulla myös uusien lääkkeiden kehitys ja myyntilupakäsittely nopeutuu huomattavasti. Dosentti Ilkka Helanterä HUSin Elinsiirto- ja maksakirurgian yksiköstä on mukana Suomen edustajana Transplant Therapeutics Consortiumin -koordinaatioryhmässä: ”Hanke on kansainvälisesti erittäin merkittävä ja siinä on mukana elinsiirtoalan tärkeimmät tiedejärjestöt, suurimmat alan lääkeyhtiöt, lääkevalvontaviranomaiset sekä maailman merkittävimmät akateemiset elinsiirtokeskukset. Olemme päässeet upeaan seuraan. HUS saa hankkeen myötä hienoa kansainvälistä näkyvyyttä ja arvostusta”, kertoo dosentti Ilkka Helanterä.



Lisätietoja: Nefrologian erikoislääkäri, dosentti Ilkka Helanterä

Elinsiirto- ja maksakirurgian yksikkö, HUS Vatsakeskus

ilkka.helantera@hus.fi

puh. 050 427 9526

Avainsanat elinsiirrotlääkekehitysmunuaissiirto