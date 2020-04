HUS on valmistautunut koronaviruspotilaiden määrän lisääntymiseen

HUSissa on valmius hoitaa nykyistä suurempia määriä koronaviruspotilaita. Mikäli koronavirusepidemian vuoksi tehtyjä rajoitteita lähdetään purkamaan, se tulee tehdä asteittain ja hallitusti.

Koronavirusepidemian hallinta Suomessa on onnistunut hyvin ja HUS ei ole nähnyt tarpeelliseksi nykyisten rajoitusten tiukentamista. HUSissa on kasvatettu koronaviruspotilaiden hoitokapasiteettia ja mahdollisuudet hoitaa suurempi määrä koronaviruspotilaita ovat hyvät.

”Kannatamme varovaista ja asteittaista purkamista siten, että voidaan tarvittaessa ketterästi tehdä tiukennuspäätöksiä. Missään tapauksessa kaikkia rajoituksia ei tule purkaa kertarysäyksellä. Vaiheittainen eteneminen siten, että vaikutuksia seurataan ja arvioidaan, on paras tapa edetä”, sanoo toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Hybridistrategiaa eli testaa, jäljitä, eristä ja hoida, on HUSin alueella noudatettu koko epidemian ajan. Testauskapasiteettia on nostettu tasaisesti ja kuntien tartuntatautiyksiköt ovat lisänneet työvoimaa tartuntojen jäljitykseen. Näköpiirissä on, että testaus siirtyy HUSin alueella enenevässä määrin kuntien vastuulle. Näytteiden analysoinnista vastaa jatkossakin HUSLAB.

”Mikäli rajoituksia puretaan ja sen seurauksena tartuntojen määrä lähtee hallittuun kasvuun, tarvitaan tartunnanjäljityksiin lisää työvoimaa ja kuntiin näytteenottopisteitä. Tämä resursointi tulee huolehtia kuntoon”, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

HUS ei usko epidemian tukahduttamisen olevan mahdollista, mutta kohdennettuja rajoituksia tulee jatkaa ja riskiryhmien osalta tavoitella samanaikaisesti tartunnan välttämistä. ”Riskiryhmien turvaaminen on tärkeää koko epidemian ajan”, sanoo Mäkijärvi.