HUS palauttaa vuoden 2018 ylijäämän kokonaan kunnille

HUS-kuntayhtymän valtuusto pohti tämän päiväisessä kokouksessaan, mitä tehdä tänä vuonna syntyneelle taloudelliselle ylijäämälle. Yksi vaihtoehto oli palauttaa ylijäämä kokonaan. Toinen oli se, että ylijäämästä palautetaan osa ja säästetään osa ensi vuodelle.

- Minun kantani on, että kaikki ylijäämä pitää palauttaa. Luotan siihen, että ensi vuonna pärjätään, vaikka kaikki palautettaisiinkin, viimeistä kertaa valtuuston kokouksessa toimitusjohtajana esiintynyt Aki Lindén sanoi.

Valtuusto äänesti asiasta. Äänestyksen jälkeen valtuusto päätti suurella enemmistöllä, että vuoden 2018 ylijäämä palautetaan kokonaisuudessaan kunnille.

Vielä ei tarkasti tiedetä, paljonko ylijäämää on. Lopullinen summa tarkentuu, kun joulukuun tulos on tiedossa. Toimitusjohtaja Lindén arvioi, että palautus voisi olla jopa 70-80 miljoonaa euroa, jossa on mukana Töölön sairaalakiinteistön myyntivoitto 38 miljoonaa euroa. Palautukset suoritetaan tammikuussa.

Lindén kertoi vuoden 2018 talouskehityksestä myös muita asioita kuin kertyneen ylijäämän. Hän korosti valtuuston kokouksessa, että kuntien saamien palvelujen määrä kasvoi 2,9 prosenttia.

- En sanoisi, että tämä olisi huonoa tuottavuutta, Lindén sanoi.

HUS mukaan valtakunnalliseen työterveysyhtiöön

Valtuusto vahvisti äänestyksen jälkeen hallituksen aiemmin tekemän päätöksen, jonka mukaan HUS solmii aiesopimuksen valtakunnallisen työterveysyhtiön muodostamiseksi. Kyse on Kevan johtamasta yhteishankkeesta, johon on kutsuttu mukaan kuntia ja kuntayhtymiä.

Yhtiölle on annettu nimi Taimi Oy. HUSista tulee Taimi Oy:n suurin omistaja noin 20 prosentin osuudella. HUSin työterveysyksikkö siirtyy osaksi Taimi Osakeyhtiötä.

HUSin henkilöstöasunnot säätiölle

Valtuusto vahvisti äänestyksen jälkeen myös toisen hallituksen tekemän päätöksen, joka koski henkilöstöasunnoille perustettavaa säätiötä. Valtuusto päätti, että perustettavalle säätiölle lahjoitetaan sekä HUSin suoraan omistamat henkilöstöasunnot että Kiinteistö Oy HUS-Asuntojen omistamat asunnot.

HUS återbördar överskottet från 2018 i sin helhet till kommunerna

Samkommunen HNS fullmäktige fattade på sitt möte i dag, 13.12, beslut om det ekonomiska överskottet från i år. Ett alternativ var att återbörda överskottet i sin helhet. Ett annat alternativ var att returnera en del av överskottet och spara en del till nästa år

- Min ståndpunkt är att hela överskottet ska återbördas. Jag litar på att vi klarar oss nästa år också om hela överskottet återbördas, sade Aki Lindén som för sista gången deltog i fullmäktiges sammanträde som verkställande direktör.

Fullmäktige röstade om frågan. Efter omröstning beslöt fullmäktige med stor majoritet att överskottet från år 2018 i sin helhet återbördas till kommunerna.

Det finns ännu inte exakta uppgifter på överskottets storlek. Den slutliga summan preciseras då resultatet från december står klart. Enligt verkställande direktör Lindéns bedömning kan det rentav handla om en summa på 70-80 miljoner euro, varav vinsten för försäljningen av Tölö sjukhusfastighet utgör 38 miljoner euro. Återbetalningen sker i januari.

Lindén redogjorde också för annat i den ekonomiska utvecklingen för år 2018. På fullmäktiges möte underströk han att mängden tjänster kommunerna fick ökade med 2,9 procent.

- Det är ingen dålig produktivitet, sade Lindén.

HUS med i riksomfattande bolag inom företagshälsovård

Fullmäktige bestyrkte efter omröstning styrelsens tidigare beslut, enligt vilket HUS ingår ett ramavtal om grundandet av ett riksomfattande bolag inom företagshälsovård. Det är Keva som lett planeringen av samprojektet, dit kommuner och samkommuner bjudits in.

Bolaget kommer att heta Taimi Oy. HUS blir Taimi Oy:s största ägare med en andel på ungefär 20 procent. HUS företagshälsovårdsenhet blir del av aktiebolaget Taimi.

HUS personalbostäder till stiftelse

Fullmäktige bestyrkte efter omröstning ytterligare ett av styrelsens beslut, vilket gällde en stiftelse som grundas för personalbostäder. Fullmäktige beslöt att donera både de personalbostäder som HUS äger direkt och de bostäder som ägs av Kiinteistö Oy HUS-Asunnot till stiftelsen.