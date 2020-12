HUS rekommenderar D-vitamintillskott för äldre och specialgrupper under coronavirusepidemin

D-vitamin påverkar människans immunförsvar genom att öka motståndskraften. I allt högre grad har man fått information om sambandet mellan D-vitaminbrist och allvarlig lunginfektion orsakad av coronaviruset.

Under normala förhållanden är den nationella rekommendationen för D-vitamintillskott för personer under 75 år från oktober till mars 10 mikrogram per dygn och för personer över 75 år 20 mikrogram per dygn året runt.

HUS rekommenderar ett D-vitamintillägg på 20 mikrogram per dygn för alla personer över 70 år och alla vuxna som bor i dygnetruntvård under coronavirusepidemin. Dessutom rekommenderas 20 mikrogram per dygn för vuxna med mörk hy, eftersom mörk hy vanligtvis utvecklar mindre D-vitamin än ljus hy. För alla personer i ovan nämnda grupper med ett viktindex (BMI) på över 30 rekommenderas en dos på 50 mikrogram per dygn, eftersom det finns ett större behov av D-vitamintillskott vid övervikt.

"Risken för en svår coronavirussjukdom ökar bland personer över 70 år. Därför rekommenderar vi att redan 70-åringar och specialgrupper under epidemin tar doser av D-vitamintillskott som är större än den nationella rekommendationen", säger biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen.

Motsvarande rekommendationer har getts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och den amerikanska expertorganisationen (American Institute of Medicine). "I en nyligen publicerad undersökning rekommenderar de brittiska forskarna att man även i England tar i bruk rekommendationer som är större än de nuvarande doserna", berättar överläkaren och endokrinologen Camilla Schalin-Jäntti.

D-vitamin bildas på huden genom UV-ljus. I Finland finns det tillräckligt med solljus för D-vitaminsyntesen från mars till oktober. D-vitamin fås också från näring, till exempel mjölk och fet fisk. En särskild risk för D-vitaminbrist i Finland är mörkhyade, överviktiga, äldre och personer i institutionsvård dygnet runt.