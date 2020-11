HUS siirtyi Apotin aikaan

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apottia on käytetty kaikissa HUSin sairaaloissa nyt viikko. Viimeinen laaja käyttöönotto on sujunut odotetusti. Toimintaa merkittävästi haittaavia ongelmia ei ole toistaiseksi ollut, sairaalat toimivat normaalisti eikä päivystyksissä ole ollut ruuhkaa.

HUS siirtyi 31.10.2020 uuteen aikakauteen, kun kaikki sairaalat alkoivat käyttää Apottia ja hankalasta kahden potilastietojärjestelmän välitilanteesta päästiin eroon. Vain HUS Kuvantaminen on enää Apotin ulkopuolella, mutta sekin liittyy mukaan ensi vuoden huhtikuussa.

Nyt toteutettu kolmas käyttöönotto on kaikkein suurin, kun muun muassa kaikki Meilahden sairaala-alueen yksiköt liittyivät mukaan. Näin Apotista on tullut keskeinen työkalu yli 20 000 HUSin lääkärille, sairaanhoitajalle ja muulle asiantuntijalle. Koko henkilöstö, mukaan lukien 1800 omaa tukihenkilöä sekä HUSin Apotti-hanketoimisto, on työskennellyt erittäin ahkerasti ja sitoutuneesti varmistaakseen laajan käyttöönoton ja mahdollisimman sujuvan etenemisen.

“Olen tyytyväinen kuluneeseen viikkoon ja siihen, miten tämä on kokonaisuutena sujunut. Ongelmilta ei ole tietenkään vältytty, mutta ne eivät ole olleet kovin suuria. Pienempiä teknisiä haasteita on myös kyetty ratkomaan aiempaa nopeammin. Sairaalat ovat toimineet normaalisti eikä potilasturvallisuuteen vaikuttaneita ongelmia ole noussut esiin”, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo.

Joidenkin käyttöönotossa ilmenneiden teknisten ongelmien korjaaminen on vienyt paljon aikaa. Näistä eniten toimintaan vaikuttava on ollut lähetteiden käsittelyyn liittyvä kokonaisuus. Myös lääkeautomaattien integroitumisessa Apotti-järjestelmään on ollut haasteita.

Erityisen tyytyväinen Mäkijärvi on siihen, että potilaiden kannalta Apotin käyttöönotto on sujunut varsin huomaamattomasti. Ylimääräisiä jonoja ei ole syntynyt ja kaikki potilaat on hoidettu normaalisti niin sairaaloissa kuin päivytyksissäkin. Myöskään koronavirusepidemia ei ole häirinnyt käyttöönottoa.

“Tämä oli selvästi oikea hetki tehdä tämä iso operaatio. Nyt kaikissa sairaaloissamme käytetään samaa potilastietojärjestelmää ja olemme siten entistä valmiimpia toimintaan, jos koronaepidemia tästä vielä laajenee”, Mäkijärvi sanoo.

Apotin käyttöön siirryttiin lauantaina 31.10. Meilahden tornisairaalassa, Meilahden kolmiosairaalassa, Syöpätautien klinikalla, Haartmanin sairaalassa, Silmä-korvasairaalassa ja Uudessa lastensairaalassa, Iho- ja allergiasairaalassa, Töölön sairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa sekä HUSin toiminnoissa Malmin, Laakson, Auroran ja Herttoniemen sairaaloissa.

Taustaa

HUSissa on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Uusi, yhdenmukaisempi tapa kirjata ja hyödyntää tietoa parantaa laatua ja vahvistaa potilasturvallisuutta. Merkittävän kehityshankkeen mahdollistaa siirtyminen uuteen Apotti-potilastietojärjestelmään kaikissa HUSin yksiköissä kevääseen 2021 mennessä. Apotin myötä HUSin asiakkaille avautuu myös uusi sähköisen asioinnin palvelu, Maisa.

Apotti-järjestelmä otettiin käyttöön ensi kerran marraskuussa 2018 HUSin Peijaksen sairaalassa. Helmikuussa 2020 Apotti-järjestelmän käyttäjiksi siirtyivät Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueet ja HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaala sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian tulosyksiköt. HUS Kuvantaminen ottaa Apotti-järjestelmän käyttöön keväällä 2021.

Maailmalla lähes 500 sairaalassa käytössä olevan Epic-pohjaisen järjestelmän toimittaa HUSille Oy Apotti Ab.