HUS Tulehduskeskuksen ja HUS Asvian keskitetty puhelinpalvelu avautuu 8.12.2021

HUSilla on jäsenyys 23 harvinaissairauksien verkostossa 29.11.2021 10:40:18 EET | Tiedote

HUS on saanut jäsenyyden 23:ssa 24:stä eurooppalaisissa harvinaissairauksien osaamisverkostoissa (European Reference Networks, ERN). Harva eurooppalainen sairaala on yltänyt samaan. Tämä takaa harvinaissairaille potilaille parhaiden asiantuntijoiden avun. Harvinaissairaudeksi määritellään sairaus, joka on harvemmalla kuin yhdellä kahdestatuhannesta.