HUS valmistelee henkilökunnan kolmansien koronavirusrokotusten jatkamista

HUSin henkilökunnasta kolmannen koronavirusrokotteen ovat toistaiseksi voineet saada ne työntekijät, jotka saivat ensimmäiset rokoteannokset alle kuuden viikon aikavälillä. Näitä työntekijöitä on ollut noin 3 400. Seuraavaksi kolmansia rokotuksia halutaan tarjota myös niin sanotuissa kriittisissä ja kiireellistä hoitoa antavissa yksiköissä työskenteleville henkilöille, joiden rokotusväli oli viime keväänä 12 viikkoa.

”Portaittainen rokottaminen ja suojan kehittyminen vievät oman aikansa. Tämän vuoksi haluamme ajoittaa rokotukset marraskuun loppuun ja joulukuun alkuun, jotta rokotteista saadaan hyöty jo joulunajan toiminnan turvaamiseksi ja henkilökunnan suojaamiseksi”, sanoo vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä.

HUSin henkilöstön koronavirusrokotuskattavuus on hyvä. Ensimmäisen rokoteannoksen on ottanut koko henkilöstöstä yli 95 prosenttia ja toisen 87 prosenttia. Kolmannen rokoteannoksen on saanut 16 prosenttia henkilöstöstä. Potilaita hoitavan henkilöstön rokotuskattavuudet ovat koko henkilöstöä korkeammat. HUSin rokotuskattavuustilastoissa on mukana HUS Työterveydessä annetut rokotukset sekä työntekijöiden itsensä ilmoittamat kunnissa saadut rokotteet. Koska kunnassa saadun rokotteen ilmoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, kaikki henkilökunnan saamat rokoteannokset eivät välttämättä näy tilastossa.

