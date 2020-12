HUS varautuu työvoiman äkillisiin muutostarpeisiin joulun pyhinä

HUSissa on päätetty ottaa käyttöön lisätyökorvaus ja jatkaa hälytysrahan maksamista joustavammin. Toimenpiteiden avulla varaudutaan hoidon turvaamiseen myös joulun ja uuden vuoden aikaan. Ylimääräisen vuoron lisä on neuvoteltu yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa.

HUSissa on päätetty ottaa käyttöön ylimääräisen työvuoron lisä, jota maksetaan 14.12.2020 - 3.1.2021 väliselle ajalle sijoittuvasta työstä. Ylimääräisen vuoron lisän suuruus on neuvoteltu yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa.

”Tehohoidon tarve on noussut tasaisesti koko syksyn ja huolenamme on koulutetun henkilöstön saatavuus joulun aikaan ja vuoden vaihteessa”, taustoittaa johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi HUSin toimitusjohtajan tekemää päätöstä.

”Joulun ja uuden vuoden ajanjaksolle sijoittuu kolme arkipyhää, jotka lyhentävät työntekijöiden työaikaa. Tämän lisäksi meitä haastaa koronavirusepidemia, jolloin on tärkeää ennakoiden turvata työntekijöiden saatavuus”, lisää palvelussuhdejohtaja Mia Lehmusvaara.

Ylimääräisen työvuoron tekeminen on työntekijälle aina vapaaehtoista ja se sovitaan etukäteen työntekijän kanssa ennen työvuorojakson alkua. Ylimääräisen työvuoron lisää maksetaan KVTES:n soveltamisalan ja sen jaksotyöajan piirissä oleville työntekijöille. Korvaus on sama kaikille ammattiryhmille. Tämän lisäksi korvataan ylityöt ja muut normaalit työaikakorvaukset työehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

HUSissa on lisäksi päätetty jatkaa paikallista sopimusta hälytysrahan maksamisesta sekä kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) että lääkärisopimuksen piirissä oleville työntekijöille. Hälytysrahaa maksetaan tilanteissa, joissa työntekijä tai viranhaltija kutsutaan töihin vapaalta. Hälytysrahan suuruus on 90 euroa KVTES:n piirissä oleville työntekijöille ja viranhaltijoille. Lääkäreiden paikallinen sopimus hälytysrahan suuruudesta on porrasteinen ja se riippuu hälytystä koskevan työn sisällöstä ja ajankohdista.

Korvauksen avulla voidaan helpottaa henkilöstön saamista työhön esimerkiksi äkillisissä sairaustilanteissa tai muissa poikkeustilanteissa.





