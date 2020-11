HUSille uusi kaksikielisyysohjelma

Tänä vuonna Svenska veckan -viikolla lanseerataan HUSin uusi kaksikielisyysohjelma, jonka HUSin hallitus hyväksyi aiemmin syksyllä. Svenska veckanin tavoitteena on alentaa kynnystä puhua ruotsia ja hyödyntää henkilökunnan omia ideoita kaksikielisyyden edistämiseksi.

HUSilla on ollut kieliohjelma vuodesta 2007 ja se on nyt uusittu HUSin uutta strategiaa vastaavaksi. HUSin arvot – kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus, ovat uuden kaksikielisyysohjelman perusta. Yksi ohjelman tavoitteista on toimia terveydenhuollon edelläkävijänä myös kaksikielisyyden osalta.

”Velvollisuutemme HUSissa on pyrkiä yhä parempaan hoitoon. Ja parempi hoito kattaa myös potilaan kokemuksen, jossa äidinkielellä on tärkeä rooli. Ymmärtää ja tulla ymmärretyksi”, kertoo HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen.

HUS tuottaa erikoissairaanhoitopalveluja yli 2 miljoonalle henkilölle, ja Uudellamaalla 130 000 puhuu ruotsia äidinkielenään. Suomen ja ruotsin kielen yhdenvertaisuudella on lakisääteinen perusta.

”Kokemus saadusta hoidosta syntyy kohtaamisissa. Omalla äidinkielellä suomeksi tai ruotsiksi saatu hoito tukee strategista tavoitettamme tuottaa potilaille parasta mahdollista mitattavissa olevaa hoitoa ja palvelua”, sanoo Juha Tuominen.

Kaksikielisyysohjelma on laadittu kahdelle pääkohderyhmälle: potilaille, jotka saavat hoitoa ja palvelua omalla kielellään suomeksi tai ruotsiksi, sekä henkilöstölle, joka tarjoaa hoitoa ja palveluita näillä kielillä.

”Tavoitteemme on, että potilas tuntee hoitokontakteissaan olonsa turvalliseksi käyttäessään omaa kieltään, suomea tai ruotsia”, painottaa Juha Tuominen.

Svenska veckan on vakiintunut tapahtuma HUSissa. Tänä vuonna fokus on uudessa kaksikielisyysohjelmassa ja henkilöstön omissa ideoissa siitä, miten kaksikielisyyttä voi edistää omassa työssä.

HUSin 120 kielilähettiläällä on siinä tärkeä rooli. Oman työnsä ohella he kannustavat ja tukevat kollegoja ruotsin kielen käyttämisessä työyksikössä. HUSissa järjestetään vuosittain useita ruotsin kielen kursseja henkilöstölle.

Svenska veckanin aikana HUSin lounasravintoloissa tarjotaan suomenruotsalaista ruokaa. Lisäksi jaetaan erilaisia ruotsin kielen sanastoja ja vinkkejä suomenruotsalaisista media- ja kulttuuritarjonnasta. Tarjolla on myös Svenska veckan -teeman mukaisia virtuaalisia aktiviteetteja.

Svenska veckan järjestetään yhteistyössä Folktingetin kanssa.

Lisätiedot:



Marja Renholm, johtava ylihoitaja, kieliohjausryhmän puheenjohtaja. marja.renholm(at)hus.fi

Pia Stoltzenberg, kehittämispäällikkö, kieliohjelman päivitystyöryhmän puheenjohtaja, pia.stoltzenberg(at)hus.fi