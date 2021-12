HUSin koronavirusnäytteenottokapasiteetti täydessä käytössä – kahdesti rokotetuille suositellaan kotitestiä

HUSin alueen testauskriteerit päivitettiin syyskuussa. Nämä kriteerit ovat edelleen voimassa. Yli 12-vuotiaiden tulee hakeutua testiin, jos henkilön rokotussuoja on puutteellinen, henkilö kuuluu riskiryhmään, työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa tai on altistunut koronavirukselle. Muille suositellaan kotitestiä ja pysymistä kotona, kunnes oireet ovat helpottaneet.

Epidemia on kiihtymässä HUSin alueella. Tartuntoja on todettu viime päivinä noin 1000 päivässä. ”Tapausmäärien kasvaessa on tärkeää, että terveydenhuollon testeihin hakeutuvat ne, joiden tunnistamisella ja tartunnanjäljityksellä on suurin merkitys heidän hoitonsa ja tartuntojen etenemisen rajaamisen kannalta”, sanoo ylilääkäri Asko Järvinen.

Alle 12-vuotiaita testataan pääsääntöisesti vain, jos lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana. Testiin hakeudutaan kunnan tartuntatautiyksikön ohjeiden mukaisesti.

HUS on kilpailuttanut koronavirusnäytteenoton vuodelle 2022. Palveluntuottajat vastaavat keskimäärin 5000 näytteenotosta vuorokaudessa. HUS Diagnostiikkakeskus tuottaa lisäksi näytteenottopalveluja omissa toimipisteissään.

HUSin alueen koronatestauksen kriteerit.

Lisätietoja medialle:

HUSin mediapalvelun yhteystiedot