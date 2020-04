HUSin näytteenottokriteerit koronavirusepidemian aikana

HUS on noudattanut koronavirusepäilyjen testauksessa THL:n kansallisia suosituksia tai niitä laajempia omia kriteerejään. Näytteenottokriteerejä on laajennettu vaiheittain testauskapasiteetin kasvaessa. Tällä hetkellä testiin pääsevät kaikki oireiset.

Näytteenoton kynnyksen määrittely ja testauskriteerien muuttuminen on herättänyt epidemian eri vaiheissa runsaasti keskustelua. HUS pyrkii avaamaan asiaa Suomen suurimman testaajan näkökulmasta. Valtakunnallisesti koronaviruksen testauskriteerien suositukset laatii THL.



HUSLAB testauksen pioneerina

Epidemian alkuvaiheessa HUSLAB oli Suomen ainut koronavirustestejä tekevä laboratorio. Toiminta käynnistyi näytteenotto- ja testausprosessin luomisella ja käyttöönotolla. Koronavirusnäytteen analysointi kestää viruslaboratoriossa useita tunteja, ja edellyttää erityisosaamista sekä korkean teknologian laitekapasiteettia. Kaikkien Kiinasta palanneiden matalan oirekynnyksen mukaisten matkailijoiden tutkiminen osoittautui alkuvaiheessa kapasiteettisyistä haastavaksi.



HUSin testauskapasiteetti kasvaa ja kriteeristö laajenee



Muutama päivä ennen maaliskuun puoliväliä kansallisia näytteenottokriteerejä supistettiin vastaamaan Suomen vasta rakenteilla olevaa testaus- ja jäljityskapasiteettia. Näytteenotto kohdistettiin käytännössä vain sairaalahoitoon joutuviin ja oireisiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin.

HUSissa testauskapasiteetin rakentaminen oli varhaisesta lähdöstä johtuen saatu jo pisteeseen, jossa näytteenottokriteerejä oli mahdollista laajentaa. HUS päätyi lähes muusta Suomesta poiketen edelleen sisällyttämään kriteeristöön myös ulkomailta tulevat ja yli 70-vuotiaat. Kun valtakunnallista testaus- ja jäljitys kapasiteettia oli saatu nostettua, THL päivitti suositustaan laajemmaksi ja alueelliset erot testauskriteereissä kaventuivat.



Kaikki oireiset testataan

Huhtikuun alussa HUS-alueella laajennettiin näytteenottokriteerit kattamaan ensin pääkaupunkiseudun infektioterveysasemilla kaikki oireiset ja sittemmin ennen pääsiäistä päätettiin laajentaa samat kriteerit kaikkiin HUSin kuntiin. Vastaava valtakunnallinen ohjeistus tuli pääsiäisen jälkeen ja sen käyttöönotto muilla alueilla on seurannut nopeasti perässä.

Yhteistyö THL:n ja yliopistosairaanhoitopiirien kanssa on ollut epidemian aikana tiivistä. Näytteenottokriteereistä on neuvoteltu viikoittain ja THL on antanut suosituksensa sairaanhoitopiirien kuulemisen jälkeen. HUS on joko noudattanut ohjeistuksia tai toiminut ohjeistusta laajemmilla kriteereillä.



Lisää aiheesta:

​HUS kasvattaa koronavirustestauksen kapasiteettia



Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Viestintäpäällikkö Niina Kauppinen

niina.kauppinen@hus.fi