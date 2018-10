HUSin nimistö, tunnus ja visuaalinen ilme uudistuvat / HNS blir nu HUS på svenska, samtidigt förnyas logotypen och den grafiska profilen

Yliopistollisuus on tärkeä osa HUSin toimintaa. Tämä nostetaan esiin HUS Helsingin yliopistollinen sairaala -nimessä. Samassa yhteydessä HUSin tunnusta ja visuaalista ilmettä päivitetään.

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala -nimessä yhdistyvät HUSin ja Hyksin vahvuudet: HUSin tunnettuus ja Hyksin yliopistollisuus.

- HUSin hallituksen päätöksen mukaisesti HUS Helsingin yliopistollinen sairaala tarkoittaa kaikkea Helsingin ja Uudenmaan erikoissairaanhoitoa ja sen sairaaloita, sanoo hallintojohtaja Lauri Tanner.

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on ruotsiksi HUS Helsingfors universitetssjukhus ja englanniksi HUS Helsinki University Hospital. Nimen lyhyt versio on HUS kaikilla kielillä.

Virallisesti, esimerkiksi perussopimuksessa, sairaanhoitopiirin nimi on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kuten tähänkin asti. Käyttöönotolla ei ole vaikutusta tähän. Hyks säilyy edelleen erityisvastuualueen ja HUSin suurimman sairaanhoitoalueen nimissä.

Tunnus ja graafinen ilme uudistuvat

HUSin nykyinen tunnus on ollut käytössä sairaanhoitopiirin toiminnan alusta eli vuodesta 2000 lähtien. Nyt on hyvä hetki uudistaa tunnusta ja graafista ilmettä. Vanha ja uudistettu tunnus tulevat esiintymään rinnakkain jonkin aikaa. Sama pätee muuhunkin graafiseen ilmeeseen.

- Muutos on havaittava, mutta ei radikaali. HUSin nykyinen tunnus ja ilme ovat laajasti tunnettuja emmekä halunneet menettää tätä, viestintäpäällikkö Niina Kauppinen sanoo.

HUSin tunnuksessa on edelleen HUS-tekstilogo ja merkki. Merkin lähtökohtana on sairaalaristi, joka luo vaikutelman siivilleen kohonneesta linnusta. Tekstilogoa on vahvistettu ja merkin paikka on vaihdettu tekstin jälkeen. Näin HUS nimenä korostuu. Tunnuksesta on myös olemassa versiot, joissa on Helsingin yliopistollinen sairaala -teksti mukana.

HUSin päävärejä ovat jatkossa turkoosi, tummansininen ja valkoinen. Värien valinnassa on korostettu raikkautta, luotettavuutta ja rauhoittavuutta.

HUSin alkuperäisen logon on suunnitellut graafikko Hannu Virtanen. Logon ja graafisen ilmeen uudistamisesta on vastannut Avidly (aiemmin Zeeland Family).

_____

Anknytningen till universitet är en viktig del av HUS verksamhet. Det här lyfts fram i namnet HUS Helsingfors universitetssjukhus. Den korta versionen av namnet blir från och med oktober HUS på alla språk, och förkortningen HNS används bara i officiella sammanhang. Samtidigt uppdateras logotypen och den grafiska profilen för HUS.

I namnet HUS Helsingfors universitetssjukhus förenas HUS och HUCS styrkor: det välkända i HUS och universitetsanknytningen i HUCS.

- HUS styrelse har beslutat att HUS Helsingfors universitetssjukhus innebär all specialiserad sjukvård inom Helsingfors och Nyland samt alla HUS sjukhus, säger förvaltningsdirektör Lauri Tanner.

HUS Helsingfors universitetssjukhus är på finska HUS Helsingin yliopistollinen sairaala och på engelska HUS Helsinki University Hospital. Den korta versionen av namnet är HUS på alla språk.

I officiella sammanhang, till exempel i grundavtalet, är sjukvårdsområdets namn fortfarande Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, precis som hittills. HUCS kvarstår som namn för specialupptagningsområdet och det största sjukvårdsområdet inom HUS.

Logotypen och den grafiska profilen förnyas

HUS nuvarande logotyp har varit i bruk sedan sjukvårdsdistriktet grundades år 2000. I samband med förenhetligandet av namnen förnyas också logotypen och den grafiska profilen. Den gamla och nya logotypen kommer under en övergångsperiod att förekomma parallellt. Det samma gäller den övriga grafiska profilen.

- Det handlar om en tydlig men inte radikal förändring. HUS nuvarande logotyp och profil är välkända och det vill vi inte förlora, säger kommunikationschef Niina Kauppinen.

HUS logotyp består också i fortsättningen av namnet HUS och en symbol. Symbolen utgår från ett sjukhuskors, som ger associationer till en fågel med lyfta vingar. Själva texten i logotypen har förstärkts, nytt är också att symbolen finns efter texten. På så sätt betonas namnet HUS. Det finns också versioner av logotypen med det längre namnet HUS Helsingfors universitetssjukhus.

HUS huvudfärger är i fortsättningen turkos, mörkblått och vitt. I valet av färger har målet varit att förmedla ett fräscht, pålitligt och lugnande intryck.

Grafiker Hannu Virtanen har designat HUS ursprungliga logotyp. För förnyelsen och för den grafiska profilen står Avidly (tidigare Zeeland Family).