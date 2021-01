HUSin Syöpäkeskus arvioitu toistamiseen Euroopan huipputason syöpäsairaalaksi

Syöpäsairaala on Comprehensive Cancer Centre (CCC) -tasolla, kun sen hoidon laatu ja tieteellinen tutkimus ovat ensiluokkaisia ja toiminta potilaslähtöistä eli potilaat huomioidaan monipuolisesti ja heidät otetaan mukaan myös toiminnan suunnitteluun.

HUSin Syöpäkeskus on saavuttanut toisen kerran eurooppalaisten syöpäsairaaloiden kattojärjestön Organisation of European Cancer Institutes´n (OECI) korkeimman mahdollisen eli CCC-tason.



”Olen hyvin iloinen tästä kansainvälisestä tunnustuksesta. CCC-tason kriteerit olivat tiukentuneet paljon verrattuna vuoteen 2014, jolloin saavutimme tämän tason ensimmäisenä pohjoismaisena ja toisena eurooppalaisena yliopistollisena sairaalana”, kertoo Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Johanna Mattson.



Tällä kertaa erityistä kiitosta HUSin Syöpäkeskus sai edelläkävijyydestä alun perin suomalaisen startup yrityksen kanssa kehitetystä syöpäpotilaille räätälöidystä mobiilisovelluksesta sekä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettavasta kansainvälisestikin ainutlaatuisesta syöpäsairaanhoitajien monitasoisesta koulutusohjelmasta.



”Parasta akkreditoinneissa on toiminnan jatkuva kehittäminen ja vertaisarviointi kansainvälisten huippusairaaloiden kanssa. Tällä kierroksella muun muassa päivitimme syövän hoidon moniammatillisen yhteistyön sisältöä ja tiivistimme kliinisen syöpätutkimuksen yhteistyöverkostoja”, kertoo Mattson.



HUSin syöpätutkimuksen korkea taso perustuu yhteistyöhön Helsingin yliopiston kanssa. Sekä kliininen että perustutkimus ovat kansainvälisestikin arvioiden huipputasoisia. Viime vuosina yhteistyötä syöpätutkimuksessa on edelleen tiivistetty Suomen akatemian iCAN lippulaivahankkeessa ja Eteläisen syöpäkeskuksen verkostossa. Syöpäkeskuksessa on tänä keväänä käynnistymässä laaja yksilöllistetyn lääkehoidon FINPROVE-tutkimus, jonka tarkoituksena on löytää uusia hoitoja pitkälle edenneisiin syöpiin.