HUSin Syöpäkeskus tarjoaa nuorena syöpään sairastuneille aiempaa yksilöllisempää tukea

Aikuissosiaalityö on keino turvata työ- ja toimintakykyä - valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 19.–20.4. Helsingissä 18.4.2023 16:03:39 EEST | Tiedote

Tuoreen THL:n ja Kelan hyvinvointikatsauksen mukaan väestön työ- ja toimintakyvyn heikkeneminen uhkaa taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. On tärkeää, että ihmiset voivat fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti hyvin, ovat toimintakykyisiä, pystyvät tekemään työtä ja löytävät elämäänsä merkityksiä. Aikuissosiaalityö on yksi keino turvata työ- ja toimintakykyä. Se on yhteiskunnan turvaverkko, joka tukee elämän perustarpeissa.