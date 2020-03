HUSin talousjohtaja on irtisanoutunut

HUSin talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Mari Frostell on irtisanoutunut.

Vuodesta 2008 lähtien HUSissa työskennellyt Frostell hoitaa tehtäväänsä maaliskuun loppuun asti. Talousjohtajan viransijaisena toimii 1.4.2020 alkaen johtaja Jari Finnilä.



”Kiitän lämpimästi Mari Frostellia siitä työstä, jonka on hän vuosien varrella tehnyt HUSin hyväksi. HUSin taloustoimintojen johtamiseen ja organisointiin on tehty erityisesti kuluneen vuoden aikana useita merkittäviä muutoksia. Uudistukset ovat vakiinnuttamisvaiheessa, josta seuraajan on hyvä jatkaa”, sanoo toimitusjohtaja Juha Tuominen.

”Kuluneet kaksitoista vuotta HUSissa ovat olleet erittäin antoisia. Olen saanut tehdä mielenkiintoisia ja monipuolisia tehtäviä huippuammattilaisten kanssa Suomen suurimman terveydenhuoltoalan toimijan palveluksessa. Haluan erikseen kiittää omistajakuntiemme edustajia hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella. Tässä vaiheessa uraa on hyvä hetki siirtyä uusiin tehtäviin.”, tiivistää Frostell.





Lisätietoja: toimitusjohtaja Juha Tuominen, p. 09 471 71200