HUSin valtuusto kokoontuu torstaina 14.10.2021 klo 9

Aivovaltimoiden aneurysmat eivät ole este liuotushoidolle 11.10.2021 09:40:00 EEST | Tiedote

Laskimonsisäinen liuotushoito on ollut olennainen osa uhkaavan aivoinfarktin akuuttihoitoa jo yli 20 vuoden ajan, ja HUSin neurologia on perinteisesti ollut hoidon etulinjassa. Liuotushoito ei kuitenkaan sovellu kaikille infarktipotilaille. Kookkaita aivovaltimoiden pullistumia eli aneurysmia on pidetty vasta-aiheena liuotushoidolle.