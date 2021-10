HUSin valtuuston päätökset 14.10.2021: Valtuusto valitsi henkilöt toimielimiin

Siirtymäkauden valtuusto

HUSin uusi valtuusto aloitti työnsä järjestäytymiskokouksella, jossa valittiin myös uusi hallitus ja eri lautakuntien jäsenet. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vuoksi valtuuston toimikausi tulee päättymään jo ensi vuoden aikana. Kun HUSin uusi perussopimus hyväksytään 30.4.2022 mennessä, muodostetaan HUS-yhtymälle uusi ylin päättävä toimielin, joko valtuusto tai yhtymäkokous.

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Maaret Laine (sdp) ja varapuheenjohtajiksi Marika Paavilainen (vihr) ja Marika Räf (kok). Valtuustossa on kaikkiaan 55 jäsentä, joista kaksi on nimennyt Helsingin yliopisto. Hallituksen puheenjohtajaksi valtuusto valitsi Risto Rautavan (kok) ja varapuheenjohtajaksi Erika Veltheimin (ps). Hallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on nimennyt Helsingin yliopisto.

Vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi antoi uudelle valtuustolle selostuksen HUSin toiminnasta. Mäkijärvi nosti ajankohtaiskatsauksessa erityisesti esiin koronapandemian vaikutukset sekä yliopistosairaalan aseman.

”Koronapandemia tulee vaikuttamaan pysyvästi HUSin talouteen vielä pitkän aikaa. Olemme arvioineet, että koronan hoito tulee maksamaan noin 22 miljoonaa euroa vuodessa 10 vuoden ajan eli noin 225 miljoonaa euroa, jollei rokotuskattavuutta saada paremmaksi. Uudellamaalla on edelleen noin 455 000 täysin rokottamatonta henkilöä”, Mäkijärvi alleviivasi.

Mäkijärvi korosti yliopistollisuuden merkittävyyttä HUSin toiminnassa: ”Yliopistollisuus on erottamaton osa HUSia: ilman yliopistoa ei ole yliopistosairaalaa. Yliopistosairaalan toimintaedellytykset on turvattava sekä taloudellisesti että tulevassa HUS-yhtymän perussopimuksessa.”

