HUSissa suhtaudutaan vakavasti koronavirusnäytteenoton ja -analysoinnin ruuhkautumiseen – toimenpiteisiin ryhdytty

Koronavirustestaus on pääkaupunkiseudulla ruuhkautunut sekä näytteenoton että koronaviruksen analysoinnin osalta. Ruuhkiin puututaan monilla toimenpiteillä.

”Olimme varautuneet siihen, että näytteenottotarve lisääntyy syksyllä ihmisten palattua töihin ja opiskelemaan, mutta näytteenottomäärien voimakas lisääntyminen heinä-elokuun vaihteessa on ollut yllättävä käänne”, sanoo HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Testaustarpeen kasvua on lisännyt omalta osaltaan lentokentän näytteenoton käynnistäminen lyhyellä varoitusajalla.

Kevätkaudella pystytettyä koronavirusnäytteenottoverkostoa ja analysointikapasiteettia on pidetty HUSin alueella yllä läpi kesän. Näytteenottopisteiden ajanvaraustilannetta on seurattu erityisen tarkasti heinäkuun toiselta viikolta lähtien näytemäärien lähdettyä nousuun ja resursseja on lisätty siinä määrin kuin on ollut mahdollista henkilöstön kesälomakaudella. Lisäksi kesän aikana koronavirusnäytteenottoon on rekrytoitu 150 henkilöä ja lisää rekrytoidaan jatkuvasti noin 10 henkilön viikkovauhdilla.

Koronavirusnäytteiden analysoinnin ruuhkautumisen taustalla on ennen kaikkea lisääntyneet näytemäärät. HUSLABin yhdessä laitteessa ollut ongelma lisäsi ruuhkaa, mutta laitevika on pääosin korjattu. HUSissa on koronavirusanalytiikkaa varten kolme rinnakkaista laitteistokokonaisuutta. Niillä pystytään nyt lähes normaaliin tuotantotasoon. ”Vastausajat pyritään saamaan mahdollisimman pikaisesti tavoitteena olevaan 48 tunnin tasoon. Neuvottelemme myös yksityissektorin kanssa yhteistyöstä näytteiden analysointijonojen purkamisessa”, sanoo Lehtonen.

HUSLABissa analysoitiin eilen 11.8. ennätysmäärä eli 2934 näytettä.”On hienoa, että kansalaiset ovat toimineet ohjeiden mukaisesti ja hakeutuneet testeihin oireiden ilmaantuessa. Odotusaikojen pitkittyminen on ymmärrettävästi aiheuttanut monelle harmia ja huolta ja olemme tästä pahoillamme”, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Toimintaa kehitetään ja sujuvoitetaan jatkuvasti

Tällä hetkellä näytteenotosta vastaavat HUS ja kunnat yhdessä. Keväällä nopeaan tahtiin käynnistetyssä näytteenottotoiminnassa on erilaisia käytäntöjä. HUSin alueen kuntien toiveiden mukaisesti HUSLAB ottaa syksyn aikana vastuulleen HUS-alueen kuntien koronavirusnäytteenoton. Tämä mahdollistaa toimintatapojen yhtenäistämisen ja prosessien sujuvoittamisen. ”Tavoitteena on ottaa käyttöön myös sähköinen ajanvaraus, jossa testiin hakeutuva voi varata ajan itse netistä. Tämä poistaa yhden nykyisistä pullonkauloista eli ajanvarauksen ruuhkat”, sanoo Mäkijärvi.

Valtakunnallista keskustelua tarvitaan

STM asetti keväällä valtakunnalliseksi testaustavoitteeksi 10 000 testiä vuorokaudessa. Tämän pohjalta HUS asetti omaksi tavoitteekseen 4000 testiä vuorokaudessa ja investointipäätökset tehtiin tämän mukaisesti. Kesäkuusta lähtien HUSissa on ollut mahdollisuus analysoida 4000 näytettä vuorokaudessa.

”Nyt julkisuudessa on puhuttu valtakunnallisesti jopa 25 000 testistä per päivä. Nämä ovat määriä, joiden toteuttamismahdollisuutta ei ole mitenkään varmistettu”, sanoo toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Testaa, jäljitä, eristä -strategian täytäntöönpano edellyttää myös valtakunnallista keskustelua. ”Meidän tulisi sopia resurssien hyödyntämisestä valtakunnallisesti ruuhkahuippujen tasaamisessa näytteiden analysoinnissa. Toinen pohdittava asia on maahantulijoiden testaamisen laajuus, mihin meillä riittävät resurssit ja mihin olisi tärkeintä ne kohdentaa”, sanoo Tuominen.

”Meillä on myös huoli syksystä. Tavoittelemme mahdollisimman matalaa testauskynnystä, mutta on syytä pohtia, voidaanko syksyllä testata kaikki, joilla on hengitystieoireita. Kaikkia terveydenhuollon resursseja ei voida siirtää koronaviruksen hoitoon. Tasapainon löytäminen on tärkeää. Myös muut potilaat vaativat hoitoa ja jonot keväältä ovat pitkät”, sanoo Mäkijärvi.

Det här pressmeddelandet publiceras inom kort också på svenska på HUS webbplats.