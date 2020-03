HUSissa todettu kolme uutta tartuntaa

HUSissa todettiin 4.3.2020 kolme uutta koronavirustartuntaa (COVID-19).

Yksi tartunnan saaneista on työikäinen nainen ja hänen tartuntansa liittyy aiemmin todettuihin tartuntoihin. Lisäksi tartunnan ovat saaneet kaksi työikäistä miestä, joiden tartunnat ovat peräisin Pohjois-Italiasta.

Kaikki tartunnan saaneet ovat hyväkuntoisia ja he ovat kotiutuneet näytteenoton jälkeen. Heidät on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona. Tartunnan saaneiden lähipiiriin on oltu yhteydessä. HUSissa on todettu yhteensä 9 koronavirustartuntaa.

Altistunut ei tartuta

Sunnuntaina 1.3.2020 tehty päätös noin 130 lapsen asettamisesta kotikaranteeniin koronavirusaltistuksen vuoksi oli Suomen historiassa hyvin poikkeuksellinen ja ymmärrettävästi se on herättänyt paljon keskustelua ja jopa huolta.

Karanteenipäätös tehtiin HUSin, THL:n ja Helsingin kaupungin asiantuntijoiden yhteistyönä ja se tehtiin varmuuden vuoksi pikemminkin yläkanttiin kuin minimaalisesti. ”Olemme saaneet yhteydenottoja kotikaranteeniin asetettujen lasten perheiltä, että perheenjäseniä on kielletty tulemasta kouluun, työpaikoille tai harrastuksiin. Tämä on täysin tarpeetonta”, HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen toteaa.

Altistuneen lähipiirin asettaminen karanteeniin ei ole tarpeellista. Altistunut ei tartuta. Henkilö voi altistaa virukselle seuraavan henkilön vasta, kun hänen omat oireensa alkavat. Oireilevilta altistuneilta otetaan näytteet ja näin päästään katkaisemaan tartuntaketju varhaisessa vaiheessa ennen kuin hänelle altistunut alkaa oireilla ja tartuttaa.

