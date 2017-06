HUS:n valtuusto päätti 50 miljoonan euron palautuksesta jäsenkunnille

15.6.2017 16:18 | HUS-kuntayhtymä

HUS:n nykyinen valtuusto päätti viimeisessä kokouksessaan palauttaa jäsenkunnille 50 miljoonaa euroa kuntakohtaisen toteutuneen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. HUS:n toteutunut tilikauden tulos tammi-huhtikuussa 2017 oli 55,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

HUS:n alkuvuosi on sujunut vilkkaasti. Lähetteiden määrä kasvoi ja hoidon saatavuus parani. Palvelutuotannon määrä kasvoi edellisestä vuodesta 3,9 % ja ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 4,7 %. Toiminnan määrän talousarvioylityksestä huolimatta toimintakulut alittivat talousarvion 0,1 %. Tuottavuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa on parantunut alkuvuoden aikana.



Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelulaskutus ylitti kuukausikohdennetun talousarvion 45,1 miljoonaa euroa (8,8 %). Tammi-huhtikuun toteutunut ylijäämä oli 55,4 miljoonaa euroa. Vuosiennuste ylijäämästä on 90,9 miljoonaa euroa.



Valtuusto päätti, että alkuvuoden toteutuneesta ylijäämästä palautetaan jäsenkunnille 50 miljoonaa euroa kesäkuussa ja että koko vuoden toteutunut ylijäämä palautetaan jäsenkunnille 2017 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tammikuussa 2018.



HUS valmistelee talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tieto- ja viestintäteknisten palveluiden yhtiöittämistä

Valtuuston kokouksessa HUS:n hallitus valtuutettiin käynnistämään talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palvelukeskusyhtiöiden perustamisen valmistelut sekä päättämään mainittujen yhtiöiden perustamisesta.



Päätös liittyy eduskunnassa käsiteltävänä olevaan maakuntalakiin, jossa säädetään kolmesta valtakunnallisesta palvelukeskuksesta. Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietotekniikan palvelut ovat merkittävässä roolissa muutosten toimeenpanossa ja niillä tulee olemaan huomattava muutoksista johtuva työkuorma vuodenvaihteessa 2018-19. Tavoitteena on vähentää muutokseen liittyviä riskejä siten, että nämä palvelut eivät itse ole muutoksen kohteena samanaikaisesti.



Ajatuksena on, että HUS:n perustamat yhtiöt voisivat siirtyä kokonaan tai osittain valtakunnallisen yhtiön tytäryhtiöiksi vuoden 2019 alusta.



Valmistelutoiminta toteutetaan yhteistoiminnassa Uudenmaan maakunnan esivalmistelun ja väliaikaishallinnon sekä maakunnan kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien kanssa. Toteutuessaan HUS:n perustamat yhtiöt tuottavat vuoden 2018 aikana talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja HUS-kuntayhtymälle. Mahdollisuuksien mukaan yhtiöt voivat tuottaa palveluita myös muille maakuntaan siirtyville tahoille, jos nämä haluavat siirtää palvelunsa yhtiöiden tuotantovastuulle.



