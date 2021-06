Hypellen saaristoon – kysyntä luo uusia tuotteita

Jaa

Saariston kysyntä on kasvanut parin viime vuoden aikana huomattavasti. Vaikka ulkomaiset matkailijat ovat pysyneet poissa, ovat suomalaiset nauttineet saariston vivahteikkaasta merellisestä luonnosta. Kaupungit matkailukohteena 2021 tutkimus kertoo, että vesistöjen läheisyys (meri, järvi, joki) houkuttelee suomalaisissa kaupungeissa eniten.

Turun edustalta alkaa noin 40.000 saaren uniikki labyrintti, joka on täynnä tekemistä ja nähtävää tai se tarjoaa hienot puitteet levolliseen lomaan. Ota tukikohdaksi Naantali, hyppää satulan selkään ja suuntaa vanhasta kaupungista suoraan Rengasteille.

Tänä kesänä saaristoon on vieläkin helpompi lähteä ilman omaa autoa tai venettä tai pyörää. Visit Naantalilla on tarjolla Pienellä Rengastiellä kolme erilaista saarihyppelyretkeä, jotka voi näppärästi ostaa verkkokaupasta. Matkoilla voi keskittyä nauttimaan maisemista, kun aikataulu on valmiiksi mietitty ja matka taittuu välillä bussilla, välillä laivalla. Kaikki kolme lähtöä ovat takuulähtöjä, joissa alkumatka sujuu tilausbussilla Turusta Naantalin kautta Rymättylään, mutta sen jälkeen kullakin lähdöllä on omat valttinsa:

19.6. lähdöllä nautitaan tunnin merimatkasta kallioisten saarten lomitse Rymättylästä Nauvon vilkkaaseen vierasvenesatamaan ravintoloineen ja puoteineen. Nauvosta voi jatkaa saarihyppelyä oman suunnitelman mukaan tai palata Saaristobussilla Turkuun

29.7. Opastettu kierros Seilin spitaali- ja mielisairaalahistoriasta kuululla saarella sekä paluumatka perinnepurjelaivalla Naantaliin, josta voi palata Föli-bussilla Turkuun.

12.8. Reilusti aikaa tutustua Seilin saareen oman kiinnostuksen mukaan, kokea Nauvon vierasvenesataman vilske sekä palata laivalla Airiston maisemia ihaillen Turun Aurajokeen.

Tarkemmat tiedot: kolmesta saarihyppelymatkasta Pienellä Rengastiellä.

Matkat on suunniteltu yhteistyössä Vihreät matkaketjut -hankkeen kanssa.

Lisätietoja:

Tarja Rautiainen, Visit Naantali, tarja.rautiainen@visitnaantali.com, p. 040 7478847

Telle Tuominen, Turun AMK, telle.tuominen@turkuamk.fi, p. 044 9074960