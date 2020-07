Hypo julkistaa Talouskatsauksen perjantaina 10.7.2020 klo 0:01

Ennakkotiedote Hypon Talouskatsauksesta 2/2020: Viime vuoden tarkimpana talousennustajana palkittu Hypo julkistaa talouskatsauksen tulevana perjantaina 10. heinäkuuta 2020 klo 0:01. Luvassa tarkennetut laskelmat talouskehitykselle koronakevään jälkeen. Yllätyksenä uusia näkökulmia alkuvuoden hidastukseen.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu asetti talousennustajat kesäkuussa järjestykseen jo 23. kertaa. Perinteinen taloustutkijoiden kesäseminaari Jyväskylässä peruttiin koronakriisin vuoksi, mutta palkinnon jakamisen perinne jatkui. Hypo palkittiin vuoden 2019 tarkimpana talousennustajana.

Hypon ennusteista vastaava pääekonomisti Juhana Brotherus otti kunniamaininnan iloisena vastaan:

”Erityisen tyytyväinen olen siihen, että viime vuoden talouden kasvuennusteemme osui pilkulleen kohdalleen.”

”Tässä ennustekilpailussa tärkeää on tasaisuus. Hypolla oli eniten ykkössijoja ja keskimäärin tarkin ennuste vaihtotaseessa ja yksityisessä kulutuksessa. Hypo voittikin reippaalla piste-erolla”, professori Kari Heimonen kilpailun järjestäjistä kertoi.

Jos viime vuoden kasvuluku osuikin desimaalilleen oikeaan, koronakriisi on osoittanut, kuinka talousennusteiden tekeminen on vaikeaa äkillisesti ja alati muuttuvassa tilanteessa. Tautiepidemian puhkeaminen maaliskuun puolivälissä muutti kaikki alkuvuodesta tehdyt arviot.

”Tammikuussa tekemämme Hypon ennuste tälle vuodelle oli julkaisupäivänä kaikkein pessimistisin, mutta sekin vanheni käsiin maaliskuussa, sillä jo silloin nähtiin, että pakkaselle mennään. Taloudelle ja yhteiskunnalle koronaepidemia on karmea paikka, mutta samaan aikaan se on osoittanut, kuinka ekonomistien laskelmille ja ennustuksille on kovasti kysyntää”, Juhana Brotherus huomautti.