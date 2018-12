Hyppy terveystiedon HUS-tietoaltaaseen

HUS ei kannata sairaanhoitokorvausten poistamista / HUS understöder inte avvecklingen av sjukvårdsersättningar 3.12.2018 15:33 | Tiedote

HUSin virkamiesjohto on antanut STM:lle lausunnon esitysluonnoksesta, joka tähtää sairausvakuutuslain muuttamiseen. Lausunto annettiin tänään HUS-kuntayhtymän hallitukselle tiedoksi. Hallituksessa lausuntoa pidettiin erinomaisena. Esitysluonnoksessa ehdotetaan sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvausten poistamista. Tämä tarkoittaa yksityisiä lääkäri-, hammaslääkäri-, laboratorio-, röntgen- ja fysioterapiapalveluista maksettavia Kela-korvauksia. Tarkoitus on siirtää näin vapautuvat rahasummat sote-uudistukseen kuuluvien maakuntien rahoitukseen. HUS ei kannata luonnoksessa ehdotettua sairaanhoitokorvausten poistamista. HUSilla on kannalleen useita perusteita. Olisi hyvin epätodennäköistä, että tulevaisuudessa hoidon laatu ja saatavuus pystyttäisiin turvaamaan, koska korvausten poistaminen aiheuttaisi maakunnille yli miljardin euron kustannuspaineen samalla, kun ne olisivat saamassa vain 179 miljoonaa euroa lisää rahoitusta. Esitys lisäisi painetta julkisten terveyspalvelujen käyttöön noin