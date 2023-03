Hyvä fyysinen kunto ei suojaa lasta ylipainon aiheuttamalta matala-asteiselta tulehdukselta

Pitkittynyt matala-asteinen tulehdus johtaa insuliiniresistenssiin ja valtimoiden toiminnan häiriöihin sekä edistää sydänsairauksien syntymistä. Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, miten fyysinen kunto vaikuttaa tulehdustilan esiintyvyyteen.

Lapsilla, joilla oli parempi tulos kuntotesteissä, kuten istumaannousussa, vauhdittomassa pituushypyssä ja ketteryyssukkulajuoksussa, oli myös matalampi matala-asteista tulehdusta kuvaava riskipistemäärä. Kestävyyskunto ei kuitenkaan ollut yhteydessä matala-asteiseen tulehdukseen.

Korkeampi kehon rasvaprosentti, painoindeksi ja vyötärö-pituus-suhde olivat kuitenkin huomattavasti merkittävämpiä matala-asteiseen tulehduksen selittäjiä kuin yksikään fyysisen kunnon mittari. Hyvä- ja huonokuntoisten lasten välillä ei myöskään ollut eroja matala-asteisessa tulehduksessa silloin, kun kehon rasvaprosentti huomioitiin analyyseissä.

– Fyysinen kunto ei näyttäisi olevan kovin kaksinen matala-asteisen tulehduksen kuvaaja lapsuudessa verrattuna esimerkiksi rasvaprosenttiin tai vyötärönympärykseen, toteaa dosentti Eero Haapala Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta ja jatkaa:

– Fyysinen kunto ja tämän tutkimuksen perustella esimerkiksi vauhditon pituushyppy voivat olla käyttökelpoinen epäsuora menetelmä, jonka avulla tunnistaa ne lapset, joilla on riski kohonneeseen matala-asteiseen tulehdukseen.

Fyysinen kunnon testaaminen riskiryhmien tunnistamisessa voi olla hyödyllistä erityisesti silloin, kun kehon koostumuksen tai vyötärönympäryksen mittaaminen on liian sensitiivistä tai jos niiden mittaamisen voi katsoa aiheuttavan esimerkiksi syömisen rajoittamista ja liiallista painon tarkkailua.

Tutkimuksessa tarkasteltiin usean eri fyysisen kunnon osatekijän yhteyksiä verinäytteistä mitatuista tulehdusmerkkiaineista laskettuun matala-asteisen tulehduksen kokonaistilaa kuvaavaan riskipistemäärään. Tutkimus perustui Itä-Suomen yliopistossa käynnissä olevaan Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimukseen ja siihen osallistui 391 alakouluikäistä lasta. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports -tiedelehdessä.

Alkuperäinen artikkeli

Haapala EA, Kuronen E, Ihalainen JK, Lintu N, Leppänen MH, Tompuri T, Atalay M, Schwab U, Lakka TA. Cross-sectional associations between physical fitness and biomarkers of inflammation in children—The PANIC study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2023.

Lisätietoa

Eero Haapala

FT, dosentti, yliopistonlehtori

liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

eero.a.haapala@jyu.fi, puh. +358 40 805 4210