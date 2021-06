Hyvä juoksukyky edistää tehokasta aineenvaihduntaa myös ikääntyessä

Jaa

Juoksukyky kertoo terveydestä ja ennustaa odotettavissa olevia elinvuosia. Toistaiseksi ei tiedetä, missä määrin perinnöllinen juoksukyky vaikuttaa kehon aineenvaihduntaan ikääntymisen yhteydessä. Jyväskylän ja Shanghain yliopistojen yhteistyönä tehty tutkimus selvitti perimän ja ikääntymisen vaikutuksia eri kudosten aineenvaihduntaan ja havaitsi, että rasvakudoksella voi olla aiempaa suurempi merkitys terveelle vanhenemiselle.

Ikääntyessä juoksukyky eli aerobinen suorituskyky laskee vaikuttaen koko kehon aineenvaihduntaan ja sitä kautta terveyteen.

Aiemmasta tutkimuksesta tiedetään, että perinnöllisesti hyvä juoksukyky eli elimistön tehokas hapen käyttö fyysisen rasituksen yhteydessä edistää terveyttä ja pitkäikäisyyttä.

- Toistaiseksi meillä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, missä määrin perinnöllinen juoksukyky auttaa ylläpitämään eri kudosten toimintaa ikääntyessä, kertoo Suomen Akatemian tutkijatohtori Sira Karvinen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Asian selvittämiseksi hyödynnettiin koe-eläinmallia, joista osa oli perimältään huippujuoksijoita ja osa ei. Eläimiltä kerättiin näytteitä nuorina ja vanhoina, joista tarkasteltiin seerumin, lihaksen ja rasvakudoksen aineenvaihdunnan tuotteita.

-Tulostemme perusteella hyvä perinnöllinen juoksukyky tehosti aminohappoaineenvaihduntaa lihaksessa. Aminohappoaineenvaihdunnan häiriöt liittyvät moniin kroonisiin sairauksiin ja kohonneeseen metabolisten sairauksien riskiin, Karvinen kertoo.

Perinnöllinen juoksukyky ja ikääntyminen yhdessä puolestaan vaikuttivat lihaksen ja rasvakudoksen rasva-aineenvaihduntaan, mahdollisesti ylläpitäen terveempää aineenvaihduntaa ikääntymisen yhteydessä.

Tulosten perusteella rasvakudoksella voi olla aiempaa suurempi rooli terveen aineenvaihdunnan ylläpidossa ikääntyessä. Nykytietämyksen mukaan noin puolet aerobisesta suorituskyvystä on perinnöllistä ja toiseen puolikkaaseen voi vaikuttaa harrastamalla liikuntaa.

- Liikunnalla saadaan terveydelle positiivisia vaikutuksia, olitpa perimältäsi huippujuoksija tai et. Omaa aineenvaihduntaansa kannattaakin tehostaa reippaalla liikunnalla, erityisesti ikääntyessä, jolloin kehossa tapahtuu terveydelle epäedullisia muutoksia, muistuttaa tutkimusta johtanut liikuntafysiologian professori Heikki Kainulainen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimus toteutettiin yhteistyönä Jyväskylän yliopiston ja Shanghain yliopiston tutkimusryhmien kanssa. Tutkimusprojektia ovat rahoittaneet useat rahoituslähteet, kuten Suomen Akatemia, Shanghain yliopisto ja National Institutes of Health (USA).

Alkuperäinen tutkimusartikkeli:

