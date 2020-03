Hyvä sijoitusvuosi, panostuksia jäsentoimintaan ja muutoksia hallituksissa

Osuuskunta Tradeka on noin 215 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen käytännössä. Osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, jonka omistukset on jaettu neljään kategoriaan: Omista ja kehitä, Sijoita ja turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta. Yhtiö omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, lehtijakelua harjoittavan Lehtipiste Oy:n, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy:n sekä sijoitustoimintaa harjoittavan Tradeka-sijoitus Oy:n. Lisätietoja www.tradeka.fi

Tradekan jäsenaloite on keino lisätä jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia osuuskunnan toiminnassa ja päätöksenteossa. Jäsenaloitteita voivat tehdä ja kannattaa kaikki Tradekan jäsenet Oma Tradeka -palvelun kautta. Kaikki tehdyt aloitteet julkaistaan ja yli 200 kannatusta kuuden kuukauden aikana keränneet jäsenaloitteet käsitellään Osuuskunta Tradekan hallituksessa ja niihin vastataan. Jäsenaloitteet julkaistaan myös osoitteessa www.tradeka.fi/jasenaloite