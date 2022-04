Hyvää elämää Etelä-Savossa - ytyä monipaikkaiseen asumiseen -webinaarikutsu

Suur-Savon Sähkön verkkoyhtiön Järvi-Suomen Energian verkkoalueella on lähes 45 000 yksityishenkilöiden omistamaa vapaa-ajanasuntoa: yli 60 % vapaa-ajanasuntojen omistajista on ulkomaakuntalaisia eli monipaikkaisia asukkaita. Etätyöskentely on mahdollistanut mökkimaakunnassa oleskeluajan pitenemisen, ja luonut näille asukkaille palvelu- ja tuotetarpeita, joihin voitaisiin vastata mökkipaikkakunnalla ja maakunnassa. Monipaikkaisten asukkaiden tietämys mökkimaakunnan palveluista ja palvelutarjoajista voi olla puutteellinen. Myöskään paikalliset yrittäjät ja yritykset eivät välttämättä osaa kohdentaa palveluitaan monipaikkaisille asujille. Yhdistämällä monipaikkaisten asukkaiden tarpeet ja paikallisten yritysten tuotteet ja palvelut, voidaan lisätä monipaikkaisten asukkaiden oleskeluaikaa maakunnassa, kasvattaa paikallisten yritysten palveluiden kysyntää sekä mahdollistaa maakuntaan uutta liiketoimintaa.

Selvityksellä kartoitettiin keinoja parantaa monipaikkaisten asukkaiden palveluita

Suur-Savon Sähkö halusi selvittää monipaikkaisten asukkaiden tarpeita ja arvoja, ja käynnisti yhdessä paikallisen ohjelmistokehitys- ja muotoilutoimisto Mindhive Oy:n kanssa aiheesta selvityksen. Sen tavoitteena oli esimerkiksi löytää esteitä vapaa-ajan asumiseen liittyen sekä uusia ideoita palveluiden kehittämiseksi ja mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan. Selvityksen mukaan suomalaisten mökkeilyyn liittämät arvot ovat viidessä vuodessa muuttuneet. Luonnossa liikkumisen ja hiljaisuuden merkitys ovat säilyneet, mutta vapaa-ajan asunnon hyvä varustelu sekä mahdollisuudet etätöiden tekoon suurin osa kokee jopa erittäin tärkeäksi.

Suur-Savon Sähkön digitaaliset ratkaisut ja innovaatiot -yksikön päällikkö Petri Kousasta arvojen muutos näkyy myös monella tasolla siinä, minkälaisia palveluita vapaa-ajan asukkaat odottavat.

– Perusinfran toimivuuden lisäksi kyläkaupoilta toivotaan yhä parempaa valikoimaa ja niiden yhteyteen kaivataan kahvilaa tai ravintolaa sekä sähköautojen latausinfraa. Julkista liikennettä ei pidetä riittävänä ja palveluiden löytäminen koetaan hankalaksi. Jos näihin tarpeisiin pystytään vastaamaan, selvityksen mukaan yhä useampi voisi viettää pidempiä aikoja kakkosasunnolla ja jättäisi näin yhä enemmän euroja alueelle.

– Seudun tulee löytää sen omista lähtökohdista omat uniikit tavat organisoida elämä seudulla ja vastata näin vapaa-ajan asukkaiden tarpeisiin. Helppoa ja nopeaa tietä tuskin on löydettävissä, mutta mahdollisuuksia on nähtävissä sitäkin enemmän. Ne ovat joukko toimintamalleja, joita ei vielä ole, mutta ne voivat olla olemassa, kun niitä lähdetään rohkeasti kehittämään, Mindhiven toimitusjohtaja Ville Venäläinen summaa.

Tervetuloa mukaan webinaariin monipaikkaisuuden mahdollisuuksista

Selvityksen tuloksista ja Etelä-Savon monipaikkaisuuden tulevaisuudesta järjestetään maanantaina 11.4.2022 klo 10:00-11:30 Hyvää elämää Etelä-Savossa - ytyä monipaikkaiseen asumiseen -webinaari. Tapahtumaan kokoontuu oiva kattaus kokeneita tekijöitä monipaikkaisuuden teeman ympäriltä aiheesta keskustelemaan.

10:00 Tilaisuuden avaus, Olli Marjalaakso Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

10:05 Taustaa selvitykselle, Petri Kousa Suur-Savon Sähkö Oy

10:10 Monipaikkainen asuminen -selvityksen tulokset, Anni Vigrén Mindhive Oy

10:20 Hyvää elämää Etelä-Savossa, Ville Venäläinen Mindhive Oy

10:30 Maakuntaliitto monipaikkaisuuden mahdollistajana, Merja Olenius Etelä-Savon Maakuntaliitto

10:40 Case Mäntyharju ja Luova mökkitie-alusta, Jukka Ollikainen Mäntyharjun kunnanjohtaja

10:50 Tunne tuottaja, lähiruokaa verkosta Satoja.fi

11:00 Perhe-elämä ja varhaiskasvatus - paluumuuttajan ajatuksia, Kaisa Karlsson Paluumuuttaja Pertunmaalle

11:10 Korsia kekoon ja tuumasta toimeen, Olli Marjanlaakso Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osallistu mukaan webinaariin ja lähde kehittämään monipaikkaisuudesta Etelä-Savoon uutta virtaa! Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin.

Ilmoittaudu webinaariin tästä.