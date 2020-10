Hyvän mielen villasukat lapsille -kirja tuo lämpöä pienten ihmisten jalkoihin ja sydämiin

Samu Haberin elämäkerralla räjähtävä lähtö: singahti ilmestymisviikollaan sekä Suomen että Saksan myydyimmäksi tietokirjaksi 21.10.2020 16:01:00 EEST | Tiedote

Tuomas Nyholmin kirjoittama, 14.10. julkaistu Samu Haber – Forever Yours on noussut ilmestymisviikollaan sekä Suomen että Saksan myydyimmäksi tietokirjaksi. Sijoitus rikkoo ennätyksiä, sillä tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun suomalainen kirja nousee Saksan bestseller-listan kärkeen.