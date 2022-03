Hyvänmielen luettavaa kevääseen ja kesään

Uusia alkuja ja elämän taitekohtia

Lucy Diamondin viime vuonna ilmestyneet Rantakahvila-teokset hurmasivat suomalaiset lukijat yli odotusten. Diamondin lämmin, nokkela ja viisas kerronta ja samastuttavat henkilöhahmot ovat läsnä myös hänen uudessa romaanissaan Uusien alkujen talo, jossa merenrantataloon vuokralaisiksi päätyneet naiset löytävät elämänmuutoksen mahdollisuuksia ja vertaistukea toisistaan. Myös tässä romaanissa rantakaupungin tunnelma tuoksuu ja tuntuu vahvana.

Jill Santopolo on amerikkalainen bestseller-kirjailija, joka teki kansainvälisen läpimurtonsa romaanilla Valo jonka kadotimme. Uudessa romaanissaan Laulu joka soi yhä hän käsittelee elämänvalintoja sekä sitä, milloin on vielä mahdollista muuttaa elämänsä suuntaa. Caroline Säfstrandin syvällekäyvässä mutta hyväntuulisessa romaanissa Onnellisten loppujen kerho kolme elämässään uupunutta naista tapaa kirjoituskurssilla, jossa omalle elämälle on tarkoitus kirjoittaa onnellinen loppu. Romaanihenkilöiden tarinoiden kautta uusia alkuja ja onnellisia loppuja voi hahmottaa myös itselleen.

Lucy Diamond: Uusien alkujen talo. Otava 9.5.

Jill Santopolo: Laulu joka soi yhä. Otava 24.5.

Caroline Säfstrand: Onnellisten loppujen kerho. Karisto 22.6.2022

Toivoa yksinäisiin hetkiin

Meredith, yksin -romaani on juuri tässä ajassa erityisen koskettava tarina kotiinsa erakoituneesta naisesta. Kulmikkaan päähenkilön haparoiva matka varjoista valoon antaa vertaistukea eristyksissä oleville ja lohtua yksinäisyyttä kokeville. Eleanorille kuuluu ihan hyvää -kirjasta pitäville tämä teos sopii täydellisesti.

Claire Alexander: Meredith, yksin. Otava 25.7.

Eskapismia matkakuumeisille

Fiona Valpyn aistivoimainen ja nykypäivän kysymyksiin tiukasti kytkeytyvä Casablancan tarinankertoja vie lukijan Marokkoon ja kertoo kahden sinne päätyvän naisen tarinat. Nykypäivä ja natsi-Saksan miehityshistoria kietoutuvat kiehtovasti yhteen tässä erinomaiset lukija-arviot saaneessa romaanissa.

Täydellinen päivä -romaanillaan ihastuttaneen menestyskirjailija Emily Henryn Lomalla kaikki on toisin -kirjan juonirakennelma on herkullinen. Ystävykset Poppy ja Alex käyvät yhdessä lomamatkoilla, kunnes jokin menee peruuttamattomasti vikaan. Vai voisiko yksi matka korjata vielä kaiken? Catherine Riderilta julkaistaan Kiss me – Rakkautta Mykonoksella -romaani, joka aloittaa nuorille aikuisille suunnatun sarjan. Se on täydellistä beach read -kirjallisuutta, jossa kepeä romanttinen kertomus ja lämmin huumori vievät kaukokaipuisen lukijan hetkeksi toisaalle. Syksyllä sarjassa on luvassa lisää rakkaustarinoita unelmamatkakohteissa.

Fiona Valpy: Casablancan tarinankertoja. Otava 13.6.2022

Catherine Rider: Kiss Me – Rakkautta Mykonoksella. Otava 27.5.2022

Emily Henry: Lomalla kaikki on toisin. Karisto 16.5.2022

Pradaan pukeutunut paholainen tekee paluun

Paholainen pukeutuu Pradaan -kirja ja elokuva saavat uuden, hysteerisen hauskan jatko-osan Paholainen puuttuu peliin, jossa tutut henkilöhahmot yhdistävät voimansa taistellakseen katalaksi paljastuvaa miestä vastaan. Samalla chick-lit-kirjallisuuden merkkiteokseksi noussut Paholainen pukeutuu Pradaan julkaistaan vihdoin ääni- ja e-kirjana.

Lauren Weisberger: Paholainen puuttuu peliin. Nemo 22.4.2022

Maalaisromantiikan uusi nousu

Maalaismiljööseen sijoittuva, välittömiä persoonia kuvaava lukemisto on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Kirsi Pehkonen osoittaa Jylhäsalmi-sarjallaan, että mukaansatempaavassa lukuromaanissa keskeisintä ei välttämättä ole rakkaustarina. Uutta elämää, Jylhäsalmi -romaanissa kylälle tulee uusi eläinlääkäri. Anneli Kivelän Katajamäki kukoistaa -kirjassa puolestaan kohistaan uudesta opettajasta, jonka aviomies loistaa poissaolollaan. Rakkautta ja raekuuroja -kirja jatkaa Anu Joenpolven huippusuositun Poutaa ja perunankukkia -romaanin miljöissä. Uudessa kirjassa sotkua aiheuttaa vesivahinko, joka pakottaa päähenkilön etsimään väliaikaista majapaikkaa.

Kirsi Pehkonen: Uutta elämää, Jylhäsalmi. Karisto 25.4.2022

Anneli Kivelä: Katajamäki kukoistaa. Karisto, 28.3.2022

Anu Joenpolvi: Rakkautta ja raekuuroja. Karisto 22.6.2022

