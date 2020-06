Hyvinkään kaupungin kestävän talouden ohjelma on hyväksytty: Lähes kaikki kaupunginhallituksen esittämät tasapainottamiskohteet hyväksyttiin valtuustossa

Uusi kävely- ja juoksutapahtuma Hyvinkäällä: Elokuussa järjestetään Talkoostartti urheiluseurojen tueksi 12.6.2020 06:00:00 EEST | Tiedote

Hyvinkään Palloseura, Hyvinkään Seudun urheilijat ja Hyvinkään kaupunki tiedottavat Julkaistavissa 12.6.2020 klo 06.00 Uusi kävely- ja juoksutapahtuma Hyvinkäällä: Elokuussa järjestetään Talkoostartti urheiluseurojen tueksi Talkoostartti on 8. elokuuta Hyvinkäällä järjestettävä kävely- ja juoksutapahtuma, jonka tarkoituksena on saada hyvinkääläiset liikkumaan. Tapahtuman kautta kerätään rahaa hyvinkääläisten urheiluseurojen – kaupungin suurimpien lasten ja nuorten liikuttajien – talouden tasapainottamiseksi koronaepidemian aiheuttaman poikkeuskevään ja -kesän jälkeen. Järjestävinä tahoina ovat hyvinkääläisseurat ja Hyvinkään kaupunki. - Tapahtumajärjestelyissä on kehitetty keino, jolla Talkoostartti voidaan tarvittaessa toteuttaa non stop -mallisesti ilman, että osallistuminen edellyttäisi kokoontumista, mikäli loppukesän koronatilanne sitä vaatii, kertoo tapahtumakonseptin luoja, Hyvinkään Palloseuran toiminnanjohtaja Janne Bruun. - Ajatus tähän heräsi koronaepidemian syvimmässä montu