Hyvinkään kaupunginmuseon kaikki digitoidut kokoelmatiedot ovat siirtyneet Finna.fi -palveluun.

HYVINKÄÄN KAUPUNGINMUSEO TIEDOTTAA

4.12.2020

Julkaistavissa heti

HYVINKÄÄN KAUPUNGINMUSEON HISTORIAKUVAT KAIKKIEN SAATAVILLE

Hyvinkään kaupunginmuseon kaikki digitoidut kokoelmatiedot ovat siirtyneet Finna.fi -palveluun. Museon kokoelmat ovat nyt entistä paremmin ihmisten saavutettavissa. Yhteensä julkaistuja esineitä ja valokuvia on Finnassa näkyvissä 10 000 kpl. Digitoitu kokoelma karttuu ja tarkentuu jatkuvasti ja kokoelmatiedot siirtyvät Finnaan tästä lähtien säännöllisesti. Kokoelmat löytyvät osoitteesta: https://muistaja.finna.fi/hyvinkaan_kaupunginmuseo.

Nyt Julkaistussa aineistossa on paljon kaupunkikuvia Hyvinkäältä. Mukana on esimerkiksi yli 1000 Hyvinkää-Seuralta lahjoituksena tulleita Voitto Kiven ottamia valokuvia 1950–1970-luvuilta. Mukana on myös yli 400 uutta kuvaa 1970 – 1980-luvuilta, jotka on digitoitu kevään 2020 digitointihankkeessa.

Hyvinkään kaupunginmuseon kokoelmista osa on ollut Finnassa jo vuodesta 2015 lähtien. Museon kokoelmajärjestelmän uudistuksen takia digitoitujen kokoelmatietojen siirtyminen Finnaan on ollut tauolla. Uudistustyön kuluessa valokuvia ja esineitä on kuitenkin digitoitu koko ajan. Uusia Hyvinkään kaupunginmuseon kuvia löytyy Finnasta nyt 2000 kpl ja esineitä 100 kpl.

Hyvinkään kaupunginmuseon, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven museoiden yhteinen sivusto muistaja.fi jää historiaan, kun näiden museoiden kokoelmatiedot siirtyvät finna.fi -palveluun. Muistaja.fi sivusto ei enää päivity ja se poistetaan siirtymäajan jälkeen.

Finna.fi on valtakunnallinen hakupalvelu, josta löydät aineistoja suomalaisista arkistoista, kirjastoista ja museoista. Jatkossa myös Hyvinkään kaupunginmuseon aineistot ovat käytettävissä kaikissa Finnan palveluissa, kuten esimerkiksi Finna Street -hakutoiminnossa. Finna Street etsii selaimesi antaman sijainnin perusteella kuvia Finnasta, jossa on kaksi miljoonaa suomalaisten museoiden, kirjastojen ja arkistojen valokuvaa. Kirjautumalla Finna-palveluun voit tallentaa ja jakaa suosikkiaineistosi, uusia ja varata kirjastolainoja sekä tallentaa hakuhistoriasi. Kaikki yhdestä ja samasta paikasta.

Tietokannan kuvia ja tietoja saa käyttää vapaasti koulutuksessa, tutkimuksessa ja yksityisessä käytössä. Julkisen tietokannan kuvat ovat verkkoympäristöön hyvin soveltuvia pieniresoluutiokuvia. Palvelun käyttäjät voivat antaa kuvakohtaisia lisätietoja museolle tai tilata painokelpoisen kuvan suoraan kuvakohtaiselta Ota yhteyttä-lomakkeella.

Lisätietoja:

Sari Mustajärvi, amanuenssi (sari.mustajarvi@hyvinkaa.fi, 0401955510)

Susanna Eskola, va. museonjohtaja (susanna.eskola@hyvinkaa.fi, 040 7095578)