10.2.2021

Hyvinkään lukion opiskelijat siirtyvät aurinkovoimaa hyödyntävään Kipinä-taloon huomenna

Hyvinkään lukion opetus alkaa uudessa, osin aurinkovoimaa hyödyntävässä, Kipinä-talossa torstaina 11.2.2021. Aiemmin Hyvinkään yhteiskoulun ja Sveitsin toimipisteissä erillään olleet opiskelijat, opettajat ja henkilökunta siirtyvät yhteiseen vastavalmistuneeseen Kipinään, johon mahtuu yhteensä 950 opiskelijaa.

Kipinässä toteutuu uudenlainen yhteistyö lukion ja vapaan sivistystyön välillä, sillä samassa toimipisteessä tarjotaan myös Hyvinkään Opiston kursseja, joita myös lukiolaiset voivat hyödyntää omissa opinnoissaan.



- Kipinä-taloon on lisäksi varta vasten rakennettu lukion ja opiston yhteiskäyttöä silmällä pitäen käsityö-, maalaus- ja kuvanveistoluokat. Tämänkaltaisten taideluokkien yhteiskäyttö on harvinaista, mutta tilojen käytön kannalta tämä on tehokasta, kun erikoisluokkia voidaan käyttää sekä päivällä, illalla että viikonloppuisin, sanoo sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen Hyvinkään kaupungilta.

- Rakennuksessa toimii myös lukion aikuislinja, joten tarvittaessa yhteistyö päivälukion ja iltaopiskelun välillä on varsin sujuvaa saman katon alla.

Koronatilanteen takia opiskelijat opiskelevat kevään aikana hybridimallilla osin lähi- ja osin etäopetuksessa.

- Lukion opiskelijoista ensimmäinen ja toinen vuosikurssi ovat nyt lähiopetuksessa uudessa koulurakennuksessa. Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvat abiturientit ovat puolestaan etäopetuksessa, lukulomalla ja omaehtoisessa karanteenissa, kertoo Hyvinkään lukion rehtori Kirsi Silvennoinen.

- Hyvinkään opisto toimii toistaiseksi etäopetuksessa, mutta lähiopetukseen palataan heti, kun se on mahdollista, toteaa Hyvinkään Opiston rehtori Johanna Taruma.

Rakennuksen muunneltavuus auttaa ylioppilaskirjoitusten järjestämisessä

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat tiistaina 16.3. äidinkielen lukutaidon ja suomi toisena kielenä kokeilla. Kirjoitukset päättyvät 31.3.2021.

- Koska Kipinään on rakennettu helposti muunneltavia tiloja, on Hyvinkään lukiolla hyvät edellytykset tarjota ylioppilaskirjoitukset turvallisesti isossa rakennuksessa koronatilanteesta huolimatta, sanoo Pentti Halonen.

Vuoden 2020 marraskuussa valmistunut Kipinä-talo on Hyvinkään kaupungin ensimmäinen julkinen rakennus, joka tuottaa osan energiasta aurinkovoimalla. Rakennuksen katolla on 400 paneelia, jotka tuottavat noin 20 prosenttia talon tarvitsemasta energiasta.

Kipinä-talo sijaitsee noin viiden minuutin kävelymatkan päässä rautatieasemalta ja syksyllä viereen valmistuu myös kevyelle liikenteelle tarkoitettu Vanhankirkonsilta, joka osaltaan parantaa Hangonsillan alueen ja Kipinä-talon kulkuyhteyksiä kaupungissa.

Faktaa Kipinä-talosta

Rakennuksen tilavuus: 45 325 m³

Lämmitetty nettoala 10 736 m²

Energialuokka A

Ilmanvaihtokoneita: 12 kpl, ilmamäärä yhteensä 38 m³/sv

Huoneantureita (lämpötila, VOC, hiilidioksidi): yhteensä 256 kpl

Aurinkopaneeleita 400 kpl, yhteisteho 110 kWp

Kipinän aulaa koristaa Street Art Vantaa katutaidekollektiivin toteuttama muraali. Maalaus levittäytyy katutasosta aina ylös 18 metriin asti. Muraali on Hyvinkään kaupungin uusin prosenttitaideteos.