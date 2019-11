Hyvinkään sairaalassa on todettu tuhkarokkotapaus

Hyvinkään sairaalassa on todettu keski-ikäisellä suomalaisella miehellä tuhkarokko perjantaina 22. marraskuuta. Hän oli ennen sairastumistaan matkustanut ulkomailla, eikä hänen rokotustaustastaan tuhkarokkoa vastaan ole varmuutta.

Sairastunut on tällä hetkellä osastohoidossa ilmaeristyksessä, mutta hän on mahdollisesti altistanut 22. marraskuuta päivystyksessä asioineita. Tuhkarokolle altistuneita arvioidaan olevan useita kymmeniä. Altistuneet potilaat ja henkilökunta on saatu viikonlopun aikana kartoitettua. Tartunnanriski altistuneilla on erittäin vähäinen.

Hyvinkään sairaalan erikoissairaanhoidon päivystyksessä ja yhteispäivystyksessä 22. marraskuuta klo 7- 9 ja 16-18.30 asioineita kehotetaan tarkistamaan, onko oma rokotussuoja kunnossa:

Kaksi rokotetta (tuhkarokko- tai MPR-rokote) antaa hyvän suojan tuhkarokkoa vastaan eíkä rokotetta tarvita.

Jos henkilö on sairastanut tuhkarokon, ei rokotetta tarvita.

Mikäli oma tai lapsen rokotussuoja on puutteellinen tai ei ole tietoa tuhkarokon sairastamisesta, MPR-rokote on otettava 72 tunnin kuluessa altistuksesta tartunnan estämiseksi. Rokotteen saa 24.-25. marraskuuta Hyvinkään sairaalan päivystyksessä klo 8-16 välisenä aikana.

Mikäli altistunut on raskaana tai hänellä on vakava vastustuskykyä heikentävä sairaus tai lääkitys, ja rokotussuoja on puutteellinen tai ei ole tietoa tuhkarokon sairastamisesta, annetaan immunoglobuliinia tartuntariskin pienentämiseksi 6 päivän sisällä altistuksesta. Näiden henkilöiden tulee soittaa mahdollisimman pian sairaanhoitajalle p. 050 4275254.

Jos tuhkarokkoon sopivia oireita ilmaantuu kolmen viikon kuluessa altistuksesta, tulee ottaa ensin puhelimitse yhteys omaan terveyskeskukseen tai päivystysapupuhelimeen p. 116117 tarkempia ohjeita varten.

Erittäin herkästi tarttuva sairaus

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva sairaus. Se tarttuu huoneilman välityksellä ja tartuntaan voi riittää samassa tilassa oleskelu.

Tuhkarokkoon sairastuneen ensioireita ovat korkea kuume, silmätulehdus ja hengitystieoireet. Ihottuma alkaa 3-5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon.

Sairastunut voi tartuttaa tautia 4 vuorokautta ennen ihottuman ilmaantumista ja 4 vuorokautta sen puhkeamisen jälkeen.

Tartunnasta oireiden alkuun kuluu tavallisesti 9–11 vuorokautta, vaihdellen 7–21 vuorokauteen. Tauti on usein vakavampi aikuisiällä sairastettuna sekä henkilöillä, joilla on vastustuskykyä heikentävä sairaus tai lääkitys.

Valtaosalla ennen vuotta 1965 syntyneitä on lapsena sairastetun taudin antama pysyvä immuniteetti. Suomi aloitti rokotukset tuhkarokkoa vastaan vuonna 1975. Vuonna 1982 siirryttiin MPR-rokotuksiin. Armeijassa MPR-rokotuksia annettiin vuosina 1986-2000. Kaksi MPR-rokoteannosta antaa hyvän suojan tuhkarokkoa vastaan.