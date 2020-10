Hyvinvoinnin tutkimus: Naisurheilijoiden hyvinvointia lisätään nostamalla tabut – kuten kuukautiset – esiin

Kuukautiskierron, hormonien, ravinnon ja energiatasapainon merkityksestä urheilijan suoritukseen tarvitaan lisää tutkimusta, sanoo tutkijatohtori Johanna Ihalainen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Liikunta- ja urheilututkimuksella on pitkät perinteet, mutta suorituskykyyn ja fysiologiaan liittyvät tutkimukset on useimmiten suoritettu miestutkittavilla. Naiset on usein rajattu pois tutkimuksista muun muassa hormonaalisia muutoksia kuvaavan kuukautiskierron vuoksi. Näin ei pitäisi olla, sanoo tutkija Johanna Ihalainen.

Ihalainen haluaa nostaa naisurheilijat tutkimuksensa keskiöön ja selvittää naisurheilijalle merkityksellisten asioiden tilaa Suomessa. Kuukautiskierto, hormonit, ravinto ja energiatasapaino ovat jokaista naisurheilijaa koskettavia asioita ja niiden merkitystä urheilijan suoritukseen ja on tutkittu vähän.

"Naisurheilijoiden tutkiminen on toki hiukan työläämpää, koska kuukautiskierto pitää ottaa huomioon. Mielestäni siitä on tehty kuitenkin liian hankalaa", Ihalainen arvioi.

Ihalainen on ollut mukana norjalaisessa tutkimuksessa, jossa norjalaisilta huippuhiihtäjiltä ja -ampumahiihtäjiltä kysyttiin kuukautiskierron ja hormonaalisen ehkäisyn vaikutuksista urheiluun. Tutkimuksessa nousi selkeästi esille tarve lisätiedolle niin urheilijoiden kuin valmentajienkin keskuudessa.

Ihalainen päätti kehittää ja laajentaa norjalaiskyselyä, ja yhdessä laajan tutkimustiimin kanssa rakennettu kysely julkaistiin keväällä 2020. Kyselyyn vastasi yhteensä noin 900 suomalaista naisurheilijaa. Tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia.



