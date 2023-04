Hyvinvointialueen asiakaslaskutuksessa edelleen poikkeuksellisen pitkiä viiveitä – tilanne paranee kesää kohti

Osa Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakkaiden laskuista on jopa viivästynyt kuukausilla. Joillekin asiakkaille laskut ovat tulleet kuukausien kuluttua palvelun käytöstä tai jatkuvaa palvelua käyttäville on voinut tulla useiden kuukausien laskut kerralla. Laskujen lähettämiseen vaikuttavaa ruuhkaa on myös tulotietojen tarkastuksessa ja maksuhuojennusanomusten käsittelyssä. Laskutuksen ongelmat ovat johtaneet myös asiakaslaskutuksen puhelinpalvelun ruuhkautumiseen. Laskutuksen ongelmien arvioidaan korjaantuvan kesään mennessä.

Laskutuksen tilanne vaihtelee asuinkunnan ja palvelun mukaan. Osa asiakkaista on saanut laskunsa ajantasaisesti. Hyvinvointialue ja Monetra Pirkanmaa Oy pahoittelevat asiakaslaskutuksen viivästymistä, joka johtuu pääasiassa henkilöstövajeesta laskutuksessa, tulotietojen tarkastuksessa ja maksuhuojennusanomusten käsittelyssä. Hyvinvointialueelle rekrytoidaan parhaillaan lisää työntekijöitä, jotta laskutusta saadaan nopeutettua. – Arvioimme, että laskutus saadaan ajan tasalle kesään mennessä. Sen sijaan ruuhka tulotietojen tarkistamisessa ja niihin perustuvien maksupäätöksien tekemisessä jatkuu todennäköisesti kesän yli, toteaa talouspalvelujohtaja Mikko Hannola. Osa pitkään palveluja käyttäneiden asiakkaiden maksuista perustuu asiakkaan viime vuoden tuloihin, jotka tulee tarkistaa ajan tasalle. Tällaisia maksuja on muun muassa kotihoidossa. Yhtenä suurena syynä tämänhetkisiin ongelmiin on hyvinvointialueelle siirtyneiden asiakas- ja potilastietojärjestelmien hajanaisuus. Laskutusaineistoja saadaan useista eri järjestelmistä, ja niiden keskitetty yhdenmukainen käsittely ja ylläpito on haastavaa. Tulevaisuudessa järjestelmiä yhtenäistetään, jolloin myös laskutus yksinkertaistuu. Miten asiakas voi toimia, jos laskusta on kysyttävää? Jokaisessa laskussa on yhteystietoja, joihin asiakas voi olla yhteydessä seuraavasti: Jos laskutuksen viive aiheuttaa asiakkaalle maksuvaikeuksia, laskuille voidaan laatia maksuaikataulu. Maksusuorituksia, eräpäivän siirtoja tai maksusuunnitelmia koskeviin tiedusteluihin vastaa Monetra Pirkanmaa Oy, puhelin 040 146 9957 ja sähköposti laskutus.pirha@monetra.fi. Yhteystiedot löytyvät myös laskun liitteestä.

Jos asiakkaalla on kysymyksiä laskun sisällöstä tai maksun määrittymisestä, jokaisella laskulla on laskuttajan yhteystiedot -kohdassa laskun oikeassa yläkulmassa puhelinnumero ja sähköpostiosoite hyvinvointialueen palveluun. Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa laskutettavan palvelun sisällöstä. Pirkanmaan hyvinvointialueella ei ole yhtä keskitettyä asiakaslaskutuksen yhteydenottokanavaa, koska laskutus perustuu toistaiseksi useisiin erilaisiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Monetra Pirkanmaa Oy vastaa teknisesti laskujen lähettämisestä sekä maksujen perimisestä.

