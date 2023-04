Hyvinvointialueen ostamassa ruokapalvelussa tapahtunut muutama vakava laatupoikkeama hiljattain – tehostettu laadunvalvonta käynnistetty

Tiedotetta päivitetty 19.4.2024

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on ostanut ruokapalvelut Attendo Majakka Oy:ltä tammikuusta alkaen.

Valitettavasti viikolla 15 on tapahtunut yksittäisiä vakavia laatupoikkeamia, joissa ruokaan on päätynyt vierasesine. Tilanteet koskivat huhtikuussa rajattua asiakasjoukkoa, ja heille viestittiin asiasta saman tien. Myös lääkäriä on konsultoitu. Asiakkaille ei tilanteista aiheutunut vahinkoa, mutta vierasesine ruuassa on aina iso riski, johon suhtaudutaan erittäin vakavasti.

Attendon tuotantoprosesseja ja ohjeita on tarkennettu välittömästi. Nämä on käyty koko organisaation henkilöstön kanssa läpi. Parhaillaan Attendolla on käynnissä tehostettu laadunvalvonta.

Ruokapalveluihin sisältyy niin tuotanto, kuljetus kuin hyvinvointialueen tekemä ruuanjakelu. Siksi myös hyvinvointialue varmuuden vuoksi vahvistaa omaa laadunvalvontaa ja tarkistaa ohjeistuksia.

”Olemme laatupoikkeamista hyvin pahoillamme, tällaista ei saisi tapahtua lainkaan. Toivomme edelleen palautetta matalalla kynnyksellä, jotta saamme tämänhetkisestä palvelun laadusta mahdollisimman tarkan kuvan”, järjestämisen tuen johtaja Nina Linja toteaa.

Kolmatta epäiltyä laatupoikkeamaa selvitetään edelleen. Jo selvitetyissä tapauksissa kyseessä on ollut inhimillinen virhe. Lyhyen ajan sisällä on tapahtunut useampi harvinainen laatupoikkeama, joten tilannetta selvitetään kokonaisuutena eikä ilkivallan mahdollisuutta voida vielä täysin tässä kohden sulkea pois, vaikka siitä ei ole viitteitä. "Käynnissä on nyt tehostettu laaduntarkkailu. Tämän jälkeen olemme viisaampia."

Palautteen antaminen

Ruoka-annoksia jaellaan päivittäin noin 1 500 asiakkaalle Vantaan ja Keravan alueella. Pyydämme asiakkaita ja henkilökuntaa ilmoittamaan matalalla kynnyksellä kaikista laatupoikkeamista.