Ida Sulin blir direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää valtion ja kuntien vahvaa kumppanuutta 8.4.2019 07:17:53 EEST | Tiedote

Kuntaliitto on täydentänyt ilmastopoliittisia hallitusohjelmatavoitteitaan. Kuntaliiton mukaan kuntien toimintaedellytyksiä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kiertotalouden edistämisessä on vahvistettava. Kunnilla täytyy olla mahdollisuuksia osallistua tavoitteita koskevaan päätöksentekoon ja resursseja on kohdistettava kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyön tukemiseen.