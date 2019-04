Ida Sulin valittu Kuntaliiton ruotsinkielisten ja kansainvälisten asioiden johtajaksi

Suomen Kuntaliiton ruotsinkielisten ja kansainvälisten asioiden yksikön johtajaksi on valittu varatuomari, oikeustieteen tohtori Ida Sulin. Kuntaliiton hallitus teki päätöksen valinnasta kokouksessaan 25. huhtikuuta.

Ida Sulin on kotoisin Mustasaaresta ja työskennellyt Kuntaliitossa vuodesta 2012 lähtien mm. lakimiehenä, johtavana lakimiehenä sekä ruotsinkielisen ja kansainvälisten asioiden tiimien vetäjänä.

– On hienoa päästä aloittamaan työ Kuntaliiton kansainvälisten asioiden johdossa nyt, kun EU-puheenjohtajuuskausi on alkamassa ja meillä on hyvä tilaisuus vaikuttaa kuntien asemaan Euroopassa. Kuntaliiton ruotsinkielisen toiminnan osalta pyrin siihen, että tuomme toimintamme entistäkin lähemmäs kuntia, Ida Sulin toteaa.

– Olen koko urani tehnyt työtä sen eteen, että paikallisdemokratia vahvistuisi. Sen hyväksi haluan työskennellä myös jatkossa.

Ruotsinkielisten ja kansainvälisten asioiden johtajan tehtävä tuli avoimeksi, kun johtaja Kristina Wikberg ilmoitti maaliskuussa jättävänsä tehtävän. Sulin toimii Wikbergin sijaisena toukokuusta alkaen ja aloittaa virallisesti tehtävässä heinäkuun lopussa. Toimi on määräaikainen ja kestää vuoden 2020 loppuun saakka.

Suomen Kuntaliitto on kaikkien Suomen kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Mukana toiminnassa ovat myös maakuntaliitot, sairaanhoitopiirit ja muut kuntayhtymät. Kuntien työnantajatehtäviä hoitaa Kuntaliittoon kuuluva KT Kuntatyönantajat.

Lisätietoja:

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen

Ruotsinkielisten ja kansainvälisten asioiden yksikön johtaja Ida Sulin

