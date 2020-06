If ja Skipperi aloittavat yhteistyön Suomessa ja Ruotsissa

Pohjoismaiden johtava vakuutusyhtiö If ja suomalainen veneiden vuokravälityspalvelu Skipperi ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Ifin kehittämä uusi Skipperi Turva -vakuutus on räätälöity turvaamaan yksityisomisteisten veneiden vertaisvuokrausta Skipperin palvelussa Suomessa. Myös Skipperin kaupunkivenepalvelun moottoriveneet Suomessa ja Ruotsissa on vakuutettu If Yritysvakuutuksella.

Jakamistalous ja uudenlaiset liikkumisen palvelut ovat yleistyneet nopeasti. Skipperin kehittämä veneiden vertaisvuokrauspalvelu on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta ja Suomen palvelussa on tällä hetkellä tarjolla jo yli 430 venettä. - Veneiden yhteiskäyttö ja vuokraveneily ovat oivia esimerkkejä meneillään olevasta laajemmastakin liikkumisen murroksesta, jossa omistaminen ei ole itseisarvo, vaan sen sijaan käyttäjä maksaa liikkumisesta oman tarpeensa mukaisesti. Yhteistyöllä Skipperin kanssa If vahvistaa asemaansa johtavana ja nykyaikaisena venevakuuttajana, sanoo Ifin venevakuutusten tuotepäällikkö Mikael Tervonen. Perusmuotoinen venevakuutus ei tavallisesti kata veneen vuokrausta, vaan siitä pitää sopia erikseen vakuutusyhtiön kanssa. If on räätälöinyt uudenlaisen Skipperi Turva -vakuutuksen veneen omistajien ja vuokraavien asiakkaiden turvaksi, kun he vuokraavat moottori- ja purjeveneitä toisilleen Skipperin vertaisvuokrauspalvelun kautta Suomessa. Ifissä täyskaskolla vakuutetut, yksityiseen käyttöön rekisteröidyt ja yksityishenkilöiden omistamat moottori- ja purjeveneet, joiden arvo on alle 150 000 euroa, saavat jatkossa automaattisesti vuokrauskohtaisen vuokra-ajan vakuutuksen Skipperin vertaisvuokrauspalvelusta ilman erillistä lisämaksua. Skipperi Turva myös laajentaa Ifissä vakuutetun veneen täyskaskovakuutusta vertaisvuokrauksessa olennaisilla turvilla, kuten bonusturvalla, petosturvalla ja väärinkäytösturvalla. - Veneilyturvallisuus on meille äärimmäisen tärkeää. Haluamme varmistaa sekä veneiden omistajien että venettä vuokraavien asiakkaiden turvallisuuden vertaisvuokrauksen aikana, Tervonen jatkaa. - Vertaisvuokrauksessa turvallisuus ja luotettavuus, sekä veneen omistajille että vuokraajille, ovat toiminnan keskiössä. Yhteistyö Ifin kanssa antaa meille erinomaiset puitteet palvelun kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Skipperi on pohjoismaiden suurin vertaisvuokrauspalvelu ja nyt pääsemme kehittämään palvelua yhdessä Pohjoismaiden johtavan venevakuuttajan kanssa, lisää Skipperin toimitusjohtaja Kristian Raij. Lisätietoja: Mikael Tervonen, venevakuutuksista vastaava tuotepäällikkö, If, p.050 5745 519 mikael.tervonen@if.fi Kristian Raij, CEO, Founder, Skipperi, p. 040 548 5995, kristian@skipperi.fi Ainomaija Pippuri, viestintäjohtaja, If, p. 050 4244 217 ainomaija.pippuri@if.fi

