If tutki: Sauna on toiseksi yleisin syy palovammoihin – sauno turvallisesti juhannuksena

Juhannussauna kuuluu monen suomalaisen keskikesän juhlintaan ja on mökkilomien keskiössä koko kesän. Saunominen on meille rakas harrastus, mutta on hyvä muistaa, että kuumissa olosuhteissa voi myös satuttaa itsensä. Sauna on nimittäin toiseksi yleisin palovammojen aiheuttaja, selviää Ifin vahinkotilastoista.

Kuva: Santtu Perkiö / Unsplash

Ifin vahinkotilastoista selviää, että saunassa on sattunut noin neljännes kaikista viimeisten kolmen vuoden (2019-2021) aikana korvatuista palovammavahingoista. Sauna on toiseksi suurin pallovammojen aiheuttaja. Eniten palovammoja sattuu ruoan ja juoman käsittelyssä. Palovammat saunassa johtuvat yleisimmin joko kiukaasta tai kuumasta vedestä. - Palovammoja tulee, kun kuumaa vettä kaatuu päälle tai kun saunassa liukastuu tai horjahtaa ja joku kehonosa koskettaa kiuasta. Lämmittäessä käsi osuu helposti kiukaan luukkuun, kommentoi Ifin henkilövakuutusten tuotepäällikkö Mirva Vahvelainen. Myös kiukaalta nouseva kuuma vesihöyry voi aiheuttaa palovammoja lauteilla istuville. Löylyä onkin syytä heittää varovasti ja vettä maltillisesti kerrallaan. Mitään muuta kuin vettä ei kiukaalle tule koskaan heittää. Varovaisuutta lauteilla ja ei koskaan löylyyn päihtyneenä Lapsille sattuu suuri osa saunan palovammavahingoista. He eivät osaa varoa samalla tavalla saunan kuumia osia tai kiehuvaa vettä. - Lauteille nouseminen ja sieltä laskeutuminen ovat erityisiä vaaranpaikkoja ihan kaikille saunojille. Varovaisuutta ja malttia sekä portaiden kunto on hyvä varmistaa, muistuttaa Vahvelainen. Yleensä saunassa sattuvat palovammat ovat lieviä, mutta joissain tapauksissa on tullut myös toisen ja kolmannen asteen palovammoja. - Lievissä palovammoissa hoito maksaa korkeintaan joitain satoja, mutta vakavammissa tapauksissa voivat kustannuksetkin nousta päälle tuhanteen euroon, Vahvelainen kertoo. Humalatilassa harkintakyky alenee ja tasapaino heikentyy. Erityisesti nyt juhannuksen aikaan on hyvä muistaa, ettei saunaa lämmitetä eikä löylyihin mennä päihtyneenä. Vinkit turvalliseen juhannussaunaan: Heitä löylyä kohtuudella Kiukaalle ei saa heittää muute kuin vettä Sauno vain selvinpäin Pidä lapsia silmällä Liiku saunassa varovasti Varmista lauteiden kunto

Avainsanat ifjuhannuskesäpalovammatsaunavakuutusvakuutuskysymykset

