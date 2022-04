If tutki: Todennäköisimmin tien päällä sattuu lasivahinko – suomalaiset ovat eniten huolissaan harvinaisista autovahingoista

Vastuullisuus on jatkossa tiivis osa Ifin strategiaa 5.4.2022 09:45:17 EEST | Tiedote

Vakuutusyhtiö If on julkaissut vuoden 2021 vastuullisuusraporttinsa. If on sitoutunut Science Based Targets ‑aloitteeseen (SBTi) ja vastuullisuus on aina mukana riskien arvioinnissa. Yhtiö keskittyy aloitteisiin, joiden avulla voidaan torjua vahinkoja ja vähentää päästöjä yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Esimerkkinä tästä on Suomessa toimiva sähköpaloja torjuva Turva-akatemia.