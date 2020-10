Ifiltä ja Docrates Syöpäsairaalalta uusi palvelukokonaisuus yrityksille: tavoitteena syövän varhainen havaitseminen, nopea hoito ja työkyvyn tuki

Kolmasosa Suomessa vuosittain todetuista syövistä tulee työikäisille. Syövän nopea havaitseminen ja hoitoon pääsy parantavat merkittävästi ennustetta. Vakuutusyhtiö If ja Docrates Syöpäsairaala kehittivät yrityksille uudenlaisen palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa työntekijälle viiveettä yksityisen syöpäsairaalaan palvelut nopeasta diagnosoinnista ja hoidoista aina kuntoutukseen ja työhönpaluun tukemiseen asti.

Syöpään sairastuu elämänsä aikana joka kolmas suomalainen. Vaikka syöpä on pääasiassa ikääntyvien ihmisten sairaus, joka vuosi noin 11 000 työikäistä saa syöpädiagnoosin. Syövän nopea havaitseminen ja hoito parantavat merkittävästi ennustetta ja mahdollistavat myös nopeamman töihin paluun.

– Syövällä on edelleen huono kaiku, mutta jo yli puolet sairastuneista paranee tai pystyy elämään syövän kanssa normaalia elämää ja käymään myös töissä. Riski sairastua esimerkiksi rintasyöpään, joka on naisten yleisin syöpä, alkaa kasvaa selvästi jo 40 vuodesta ylöspäin, kuvaa johtava ylilääkäri Tom Wiklund Docrates Syöpäsairaalasta. Suomalainen Docrates on Pohjoismaiden ainoa yksityinen täyden palvelun syöpäsairaala.

Uusi Ifin syöpävakuutus yrityksille on Suomessa ainutlaatuinen vakuutuksen ja terveyspalvelun kattava kokonaisuus, jonka työnantaja voi tarjota henkilöstölleen syöpäriskiin varautumiseksi.

– Erona perinteisiin, sairastuneen taloudelliseen toimeentuloon keskittyviin syöpävakuutuksiin haluamme tuoda lisäarvoa syövän varhaiseen havaitsemiseen ja nopeisiin tutkimuksiin ja sitä kautta vaikuttavaan hoitoon sekä mahdollisuuteen jatkaa työelämässä ja palata sinne työkykyisenä. Ensimmäiset kokemukset osoittavat, että yritykset ovat hyvin kiinnostuneita vakuuttamaan työntekijänsä syövän varalta, kuvaa Ifissä yritysten henkilövakuutuksista Suomessa vastaava johtaja Tiina Pajamo.

Hoidon jatkuvuus huolettaa sairastuneita

Ifin Syöpävakuutuksella vakuutettu työntekijä voi hakeutua Docrates Syöpäsairaalaan tutkimuksiin saman tien, kun hänellä epäillään syöpää. Viiveettömän diagnosoinnin ja syöpähoidon lisäksi työntekijä saa yksilöllisesti muuta tarvitsemaansa kuntoutusta, kuten psyko-, ravitsemus- ja fysioterapiaa.

– Docrateella pystymme lupaamaan, että diagnosointi, lääkärin tapaaminen ja yksilöllinen hoitosuunnitelma toteutetaan yhden viikon aikana myös epidemia-aikana. Esimerkiksi rintasyöpäepäilyssä ensimmäisestä yhteydenotosta leikkaukseen pääsee keskimäärin alle kahdessa viikossa, kuvaa Tom Wiklund.

– Tutkitusti syöpäpotilailla on huoli hoidon jatkuvuudesta ja toive, että lääkäri pysyisi samana koko ajan. Docrateessa potilaalla on käytössään oma lääkäri, hoitotiimi ja nimetty hoitaja, joka pitää hänestä huolta hoitojen alusta loppuun saakka, kertoo Wiklund.

Syöpää sairastava jää usein vaille työterveyshuollon tukea

Moni syöpäpotilas haluaa jatkaa mahdollisimman normaalia arkea myös hoitojen ajan. Tämä voidaan Docrateella mahdollistaa aikatauluttamalla hoidot yksilöllisesti potilaan toivomusten mukaan.

– Syöpädiagnoosi on kriisi, johon jokainen reagoi omalla tavallaan. Jotkut haluavat jatkaa mahdollisuuksien mukaan työssäkäyntiä hoitojenkin aikana, koska se auttaa pitämään ajatukset poissa sairastumisesta. Etenkin yrittäjät toivovat yleensä voivansa jatkaa työntekoa. Työssä jaksamista tulisi kuitenkin seurata näissä tilanteissa erityisen tarkkaan, Tiina Pajamo kertoo.

Iso osa syöpään sairastuneista joutuu pitämään sairauslomaa jossakin vaiheessa sairauttaan. Valtaosa työikäisistä sairastuneista palaa kuitenkin työelämään vuoden sisällä diagnoosista.

– Sujuvan työhön paluun kannalta iso haaste on, että syöpäpotilaat jäävät usein vaille huomiota työterveydessä, koska toimivaa tiedonkulkua ja yhteyttä erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välillä ei useinkaan ole. Uudessa palvelumallissa potilaalle nimetty koordinoiva hoitaja tekee potilaan luvalla yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Näin työterveyshuolto pysyy kärryillä potilaan tilanteesta, mikä helpottaa työkyvyn arviointia ja töihin paluun tukemista, Pajamo kuvaa.

Syöpävakuutukseen kuuluu, että myös työnantajalle tarjotaan tukea kohdata vakavasti sairastunut työntekijä ja auttaa sujuvassa paluussa työelämään sairastumisen jälkeen.

– Työhön paluun onnistumisessa ratkaisevaa on, että sitä on suunniteltu etukäteen ja syöpään sairastunut kokee saavansa tukea sekä tarpeen mukaan työhönsä joustoja. Työ on monille tärkeä osa elämää, minkä vuoksi suuri osa toivoo pystyvänsä jatkamaan työssään ja olevansa arvokas työyhteisön jäsen myös sairastumisen jälkeen, Pajamo painottaa.

Fakta: Työikäisten yleisimmät syövät

Naisilla

Rintasyöpä Suolistosyövät Ihomelanooma

Miehillä