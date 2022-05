Ifin historiallisen tuloksen taustalla ennätyskorkea asiakastyytyväisyys ja -pysyvyys

Elämme myrskyistä aikaa. Pandemia oli juuri hieman hellittämässä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan kasvattaen epävarmuutta Ifin toiminta-alueella.

If selvisi pandemiasta hyvin ja tänään voimme esitellä jälleen yhden vahvan vuosineljänneksen tuloksen. Itse asiassa Q1/2022 oli vahvin kvartaalimme koskaan. If kasvoi jokaisella markkinalla ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Bruttomaksutulo kasvoi 6,9 prosenttia.

Tekninen tuloksemme kasvoi tammi-maaliskuussa yli 10 prosenttia 235 miljoonaan euroon ja yhdistetty kulusuhde parani 80,8 prosenttiin (81,5 % Q1/2021). Olen erityisen tyytyväinen siihen, että asiakaspysyvyytemme on ennätystasolla. Kymmenestä henkilöasiakkaastamme yhdeksän uudistaa vakuutussopimuksensa. Asiakaspysyvyys on vahvistunut jokaisella liiketoiminta-alueella. Ennätyskorkea asiakaspysyvyys yhdistettynä kasvuun on selvä osoitus vahvuudestamme.

Monin tavoin Ifin kehitys peilaa yhteiskuntaa, jossa toimimme. Näihin neljään trendiin kannattaa kiinnittää huomiota:

Yhteiskunta etsii uutta normaalia pandemian jälkeen. Tuloksessamme voi edelleen nähdä koronapandemian vaikutuksia. Matkustus on kasvussa ja lähentelee jo pandemiaa edeltänyttä tasoa.

Geopoliittinen epävarmuus tuo mukanaan uusia haasteita sekä asiakkaillemme että vakuutusalalle. Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on vakavia seurauksia meidän toiminta-alueellamme, mutta sota ei vaikuta vakuutusliiketoimintaan. Sota on poissuljettu vakuutusehdoista. Monikansallisten yritysten, joilla on toimintaa Venäjällä, tilanne on vakuutusnäkökulmaa monimutkaisempi.

Kiihtyvä inflaatio, jota sota entisestään voimistaa. Näemme riskinä sen, että yritykset ovat alivakuutettuja raakamateriaalien ja komponenttien hintojen ampaistessa pilviin. Tämä on uusi tilanne. Koko Ifin olemassaoloaikana emme ole nähneet näin voimakasta suuryrityksiä koskevaa alivakuuttamisen riskiä nopean hintojennousun vuoksi.

Toimitusketjujen haasteet. Uusien autojen myynnin hidastuminen, erityisesti Ruotsissa, vaikuttaa negatiivisesti Ifin kasvuun. Tilanne ei kuitenkaan johdu vähäisestä kysynnästä, päinvastoin. Ongelma on autovalmistajien toimitusketjuissa ja puolijohteiden saatavuudessa. Kun sirupula ratkeaa, odotamme uusien autojen myynnin kasvavan.

Kahden perättäisen kriisin luoma epävarmuus korostaa vakaiden vakuutusyhtiöiden tärkeyttä: autamme ihmisiä ja yrityksiä riskienhallinnassa. Me olemme jatkossakin asiakkaidemme rinnalla. Se on syynä menestykseemme, jossa yhdistyvät ennätyskorkea asiakastyytyväisyys, -pysyvyys sekä kasvu.

Morten Thorsrud

Toimitusjohtaja

If-konsernin ensimmäisen neljänneksen tulos

If-konsernin tulos tammi-maaliskuussa 2022 osoittaa Pohjoismaiden suurimman vakuutusyhtiön kasvun jatkuvan vahvana.

Yhdistetty kulusuhde oli 80,8 % (81,5 % Q1/2021)

Vakuutustekninen kate oli 235 milj. e (217 milj. e)

Bruttomaksutulo oli 1 923 milj. e (1 802 milj. e)

Bruttomaksutulo kasvoi 6,9 prosenttia

Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 57 milj. e (57 milj. e)

Ifin ensimmäisen neljänneksen tulos Suomessa

Ifin kasvu oli vahvaa Suomessa erityisesti teollisuussegmentissä. Tekninen tulos kasvoi 63,5 prosenttia. Suomen vahvaan tulokseen vaikuttaa myös vahinkovakuutuksen kuolevuusmallin muutos.

Bruttomaksutulo oli 484 milj. e (460 milj. e, Q1/2021)

Vakuutustekninen kate 91 milj. e (57 milj. e)

Yhdistetty kulusuhde oli 62,5 % (75,4 %)

If kuuluu Sampo-konserniin. Euromääräiset luvut on esitetty siinä muodossa, kuin Sampo esittää ne osavuosiraportissaan. Lisää tietoa koko Ifin tuloksesta löytyy Sammon osavuosiraportista.