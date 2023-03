Ifin vahinkotilastot: Suomalaiset eivät jättäneetkään kotejaan lämmittämättä

– Verrattain leuto talvi auttoi tässä ja suurimmat pelot sähkön hintapiikeistä jäivät myös toteutumatta, kommentoi Ifin omaisuusvakuutusten tuotepäällikkö Jussi Lindström.

Vuotovahingot ovat olleet tänä talvena normaalilla tasolla aiempiin talviin verrattuna. Kasvua ei ole nähty vahingoissa yleisesti eikä tarkemmin myöskään pakkasesta johtuvien putkivahinkojen määrässä.

– Asia on ollut mediassa esillä ja ihmiset ovat varmasti kiinnittäneet asiaan huomiota. Jos lämmitystä on laskettu, on se pidetty kuitenkin riittävällä tasolla ja esimerkiksi mökeillä on tyhjennetty vesijärjestelmät asianmukaisesti, kertoo Lindström.

Varaudu lumien sulamiseen ja ehkäise kosteusvahingot

Keväällä lumien sulaessa, voi vesi valuessaan rakennukseen päin päästä aiheuttamaan isoa vahinkoa rakenteille. Lumimassojen sulamiseen kannattaa nyt varautua. Etelä-Suomessa lumet ovat paikoitellen sulaneet jo vauhdilla.

– Keväisin tulee varmistaa, että sulamisvedet valuvat sadevesikaivoihin ja ojiin eivätkä rakennukseen päin. Isommat lumikasat on hyvä poistaa talojen viereltä, muistuttaa Lindström.

Ifin vinkit: näin varaudut lumien sulamiseen

Poista isot lumikasat mahdollisuuksien mukaan talon seinustoilta.

Tarkista, etteivät sadevesikaivot ole lumen peitossa, jäässä tai muuten tukossa ja että sulamisvedet ohjautuvat poispäin rakennuksesta.

Tarkista kellarikerroksen tuuletusaukot ja ikkunat sekä varmista, ettei sulamisvesi pääse kellariin. Tarkista myös alapohjan ja mahdollisen kellarin ilmanvaihto ja tarkkaile kosteudesta johtuvia jälkiä.

Varmista, että rännit ja tasakaton kattokaivot ovat auki, jotta katolle kertyvät sulamisvedet pääsevät poistumaan esteettä.

Jos tontilta löytyy salaojat, varmista tarkistuskaivosta, että vesi virtaa esteettä salaojaputkia pitkin tarkistuskaivoon.

Tarkista talven jälkeen katon, räystäiden ja syöksytorvien kunto. Katso myös, että lumiesteet ja kattoturvatuotteet ovat kunnossa.

Tarkasta räystäiden kiinnitys, jotta vedet ohjautuvat rännejä pitkin maahan eikä rakenteisiin.

Moni omakotiasuja kaipaa neuvoja kunnossapitoon

Omakotitalojen vakuutukset eivät tyypillisesti korvaa lumen sulamisesta aiheutuvia vahinkoja, koska niitä ei voida pitää Suomen olosuhteissa ennalta arvaamattomina. Poikkeuksena on Ifin LaajaPlus-tasoinen kotivakuutus, joka korvaa myös sulamisvesien aiheuttamia kattovuotoja.

Konkreettisena työkaluna omakotitalon kunnossapitoon If tarjoaa kotivakuutusasiakkailleen maksuttoman ulkopuolisen asiantuntijan talotarkastuksen, jossa rakennusalan asiantuntija käy läpi omakotitalon kunnon, rakenteet, rakennuksen tekniikkaa sekä antaa arjen turvallisuusvinkkejä.

Maksuttomaan palveluun ovat oikeutettuja Ifin asiakkaat, joilla on Laaja- tai LaajaPlus-tasoinen kotivakuutus omakotitaloon. Tarkastus ei vaikuta yksittäisen kotivakuutuksen hintaan tai korvauksiin. Tarkastukset toteuttaa Ifin yhteistyökumppani Anticimex Oy.

Lue lisää putkien jäätymisen ehkäisemisestä.