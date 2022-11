Ihoa silittävä laite voi auttaa hillitsemään alkoholin himoa

Marita Niemelä nimitettiin Aalto-yliopiston hallitukseen 28.10.2022 11:27:47 EEST | Tiedote

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea valitsi tekniikan tohtori Marita Niemelän yliopiston hallituksen uudeksi jäseneksi ja professori Andreas Mortensenin uudelle, kolmivuotiselle kaudelle 1.1.2023 alkaen. Marita Niemelä on suorittanut tekniikan tohtorin tutkinnon (kemian tekniikka) Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1997. Vuosina 2009–2011 hän toimi Aalto-yliopistossa osa-aikaisena professorina. Marita Niemelä johtaa tällä hetkellä Australian kansallisen tutkimus- ja innovaatiokeskus CSIRO:n energiayksikköä. Vuoden 2023 alusta alkaen hän siirtyy vetämään Rejlers Finlandin uutta, kestäviin energiaratkaisuihin keskittyvää divisioonaa. Niemelä on aiemmin toiminut johtotehtävissä Neste Engineering Solutionsissa, Valmetissa, Metsossa ja Pöyryllä. Hän on toiminut Suomen Akatemian ja Finnish Bioeconomy Cluster FIBICin hallituksen jäsenenä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n neuvottelukunnan jäsenenä. Lisäksi hänellä on ollut lukuisia kansainvälisiä tehtäviä. Marita Niemelässä yhdis